Battuti nettamente in casa nel derby di Manchester dal City di Guardiola, il manager norvegese rimane fiducioso per il futuro immediato e per una stagione, la prossima, che assicura sarà quella della riscossa.

di Simone Cola - 25/04/2019 11:59 | aggiornato 25/04/2019 12:03

Ole Gunnar Solskjaer conosce bene la Premier League e conosce ancora meglio la realtà calcistica di Manchester: da giocatore ha vissuto in città ben 12 anni, indossando la maglia di un Manchester United che ai tempi dominava la scena nazionale e europea - il norvegese vanta in bacheca 7 vittorie in campionato e 2 Champions League - e che poteva permettere al proprio manager, il mitico Sir Alex Ferguson, di definire i rivali del City dei "vicini fastidiosi" e niente di più.

Oggi, è evidente, molte cose sono cambiate: nel 2008, proprio mentre Solskjaer appendeva gli scarpini al chiodo come calciatore, il Manchester City veniva acquistato dallo sceicco emiratino Mansur bin Zayd Al Nahyan, che dava inizio a un piano ambizioso che avrebbe sconvolto gli equilibri della Premier League e a maggior ragione del calcio cittadino con una serie di campagne acquisti sempre più dispendiose. Un terremoto i cui risultati sono stati particolarmente evidenti nella serata di ieri, quando i Citizens hanno passeggiato sullo United in modo evidente.

Solskjaer, guida dei Red Devils dallo scorso dicembre, ha provato a colmare il divario tecnico che esiste oggi tra le due squadre in favore del City impostando una gara accorta che ha però reso ancora più evidenti i limiti di una rosa a oggi lontanissima dalle migliori e frustrato il pubblico dell'Old Trafford, che ha visto gli uomini di Guardiola disporre a proprio piacimento dei propri beniamini. Una situazione inaccettabile per il tecnico, che conosce gli umori dei tifosi e ha sempre sentito suo il Manchester United: qualcosa che deve cambiare e che nell'immediato futuro - questa la promessa del norvegese - cambierà.

Ole Gunnar Solskjaer, 46 anni, ha giocato nel Manchester United dal 1996 al 2008: guida i Red Devils dallo scorso dicembre quando è subentrato a José Mourinho

Premier League, Solskjaer scuote i tifosi: "Lo United tornerà grande"

Sarà proprio Solskjaer a guidare questa attesa rinascita, ma al momento è fondamentale capire come il Manchester United concluderà questa Premier League, con la corsa al quarto posto ancora apertissima : l'amarezza per la sconfitta nel derby è stata per i Red Devils parzialmente mitigata dalla contemporanea sconfitta dell'Arsenal sul campo del Watford e dal pareggio casalingo del Chelsea con il modesto Burnley, ma certo è che l'ultimo posto a disposizione per prendere parte alla prossima Champions League rimane ancora distante tre lunghezze.

Tre punti sono quelli che separano il Chelsea quarto dal Manchester United sesto e sono quelli che i Red Devils saranno chiamati a conquistare domenica nella terz'ultima giornata di Premier League, quando riceveranno all'Old Trafford proprio i Blues di Maurizio Sarri. Una gara che sarà uno snodo fondamentale non tanto per il futuro del tecnico - recentemente confermato alla guida del club dopo mesi vissuti come traghettatore - ma per molti altri fattori non di poco conto: prendere parte alla Champions garantirebbe soldi da investire sul mercato e il prestigio necessario per attrarre alcuni top player.

Nel futuro immediato siamo ancora in corsa per entrare tra le prime quattro e sappiamo di dover mettere in campo una buona prestazione contro il Chelsea domenica. Guardando più in avanti posso promettere che avremo l'atteggiamento migliore di tutti quando torneremo la prossima estate.

Solskjaer dunque non sembra mettere in discussione la rinascita del club e ha buone ragioni per farlo: ha ereditato una squadra non sua, in crisi, l'ha rivitalizzata portandola a competere per l'Europa che conta, ma al di là di alcune individualità di indubbio spessore lo United di oggi è una squadra con limiti strutturali evidenti e che in estate avrà bisogno di essere profondamente rinnovata. Il tecnico ne è consapevole, così come dell'ormai acclarata superiorità cittadina del City.

Nel primo tempo abbiamo tenuto loro testa, ma loro hanno vinto meritatamente dato che hanno creato più di noi. Sono la miglior squadra d'Inghilterra, nelle ultime due stagioni hanno stabilito uno standard, potevi vedere fin dal primo minuto che volevano stupire il pubblico, che è stato ancora una volta incredibile. Il lavoro fatto da Guardiola è incredibile, e vivendo nella stessa città noi lo percepiamo più di chiunque altro.

Un'ammissione di sconfitta senza mezzi termini: Solskjaer è troppo onesto intellettualmente per negare quello che tutto il mondo ha visto, quindi preferisce guardare avanti. Cercando di trarre il meglio dalla sconfitta e di caricare un ambiente deluso, ma che deve ricordarsi che la squadra è ancora in corsa per il quarto posto e credere in una futura riscossa dei Red Devils, che certo non accetteranno di restare all'ombra di quelli che non molto tempo fa erano "vicini fastidiosi" ancora per molto.