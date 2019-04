Le parole del manager dei Citizens dopo la vittoria nel derby contro lo United.

25/04/2019

Il titolo è sempre più vicino. A tre giornate dal termine della Premier League, il Manchester City guida la classifica a quota 89 punti, uno in più del Liverpool di Jurgen Klopp. Ma Pep Guardiola predica calma dopo la vittoria per 2-0 nel derby con lo United. Non vuole che i suoi si rilassino sul più bello, a un passo dal traguardo.

Mancano tre partite - ha detto il manager catalano alla BBC - e non siamo ancora campioni d’Inghilterra. Ai miei giocatori ho detto di non leggere nulla e di non guardare la TV. Devono solo riposare e dormire prima della prossima partita con il Burnley. Sappiamo quanto sarà dura lì, è fondamentale mantenere la calma

Guardiola ha poi proseguito: