Nato in Svezia due anni fa da un'idea di Erik Ahlström, oggi è diventato un fenomeno globale. Si corre e si raccolgono i rifiuti che si trovano nel tragitto. Eventi anche in Italia.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 25/04/2019 00:29 | aggiornato 25/04/2019 17:43

Si chiama Plogging e sta facendo proseliti anche in Italia da nord a sud. Ma di cosa si tratta? Il termine plogging è figlio dell'unione di altre due parole, o meglio concetti, come jogging e plocka upp che in svedese vuol dire raccogliere. Un neologismo coniato nel 2016 da Erik Ahlström, runner di Stoccolma, che con un gruppo di amici ha deciso di unire lo sport a una causa nobile come quella della tutela e del rispetto dell'ambiente.

Il plogging si dà come obiettivo quello di raccogliere i rifiuti, presenti nel percorso del corridore, che inquinano strade e parchi cittadini, ma anche zone rurali e boschi. Il metodo è innovativo e da mesi ormai raccoglie nuovi appassionati in tutta Europa e nel mondo. Merito anche dei social network che hanno aiutato Ahlström a diffondere la nuova disciplina. Basta infatti recarsi sul profilo Facebook di Erik per trovare foto e resoconti della sua attività.

La diffusione è stata immediata e ora il plogging è arrivato in Italia e giornate dedicate si sono registrare da Monza a Molfetta. Questa nuova attività ha avuto il grande merito di creare una comunità che si identifica in quello che fa e che sa come ampliare il suo bacino d'utenza attraverso i social network. Oggi su Instagram, sotto l'hashtag #plogging, si trovano oltre 57mila post. I social sono un cassa di risonanza fondamentale, ma altrettanto lo è la semplicità che caratterizza questa attività.

Plogging per le strade di New York lo scorso 14 aprile

Plogging: come si fa e la sua importanza

Per essere un plogger basta poco. O meglio serve buona volontà, spirito sportivo e rispetto per l'ambiente. Non è un caso che tutto sia nato in Svezia, uno dei paesi più all'avanguardia nella lotta contro l'inquinamento, la nazione da cui è partita anche la battaglia di Greta Thunberg. L'importanza del Ploggingè evidente. Il salvataggio dell'ambiente per chi fa questa attività è una vera e propria missione e non solo un passatempo.

La diffusione è ormai globale. In Francia è nato il sito Run Eco Team che si presenta con un motto piuttosto chiaro, 'Cours pour un monde plus propre' e cioè

Corri per un mondo più pulito

In Italia a maggio andrà in scena il Keep Clean and Run+ che è un lungo plogging, ben 730 km, dal Monviso al delta del Po. L'evento fa parte del progetto "let's clean Europe" ed è l'eco trail più lungo del nostro paese.

Oltre ai benefici che trae l'ambiente da questo nuovo sport, ci sono anche quelli per il corpo di chi lo pratica. I piegamenti che lo sportivo fa per raccogliere i rifiuti assomigliano agli squat ideali per rinforzare glutei e quadricipiti. Un dato fa ulteriormente riflettere: mezz'ora di Plogging fa bruciare più calorie rispetto a trenta minuti di corsa classica. La tenuta del plogger prevede il classico abbigliamento da runner, ma a esso si associano sacchetti (non di plastica) o zaini nei quali mettere i rifiuti raccolti nel tragitto. L'ambiente e lo sport, la salute propria e del mondo che ci circonda. Questo è il Plogging. Il nuovo che avanza.