La società rossonera rilascia un comunicato su quanto accaduto nella sfida con la Lazio: "Il club ripudia la discriminazione". Il presidente Scaroni: "Il calcio unisca e non divida".

di Daniele Minuti - 25/04/2019 19:17 | aggiornato 25/04/2019 19:21

La sconfitta per 1-0 contro la Lazio ha condannato il Milan all'eliminazione dalla Coppa Italia a un passo dalla finale di Roma ma in casa rossonera c'è grande rabbia anche per gli episodi avvenuti al di fuori dal campo nella partita di San Siro giocata ieri sera.

A indignare sono stati soprattutto i comportamenti di alcuni tifosi biancocelesti che dal settore ospiti dello stadio Meazza hanno intonato diversi cori razzisti nei confronti di Bakayoko e Kessié, protagonisti qualche settimana fa della polemica con Acerbi.

I bruttissimi insulti rivolti ai due centrocampisti del Milan sono stati fortemente condannati ma nessuno degli ispettori federali presenti nell'impianto rossonero ha ritenuto necessario fermare la partita. Dopo il comunicato della Lazio. che ha preso nettamente le distanze da quanto fatto da alcuni suoi tifosi, oggi è arrivato anche quello del club lombardo con cui la società ha ribadito la sua condanna verso ogni tipo di discriminazione.

Anche Kessié è stato bersaglio di cori razzisti durante Milan-Lazio

Il Milan tuona contro il razzismo: "Si prendano provvedimenti"

Il comunicato rilasciato sul sito ufficiale del Milan è diviso in due parti: nella prima arriva il commento del club con cui la società spiega di essere storicamente e totalmente contro qualsiasi forma di razzismo.

Ancora una volta uniti contro il razzismo

Once again, united against racism pic.twitter.com/nkgCuv99QZ — AC Milan (@acmilan) April 25, 2019

In riferimento ai cori e agli ululati rivolti a Kessié e Bakayoko prima, durante e dopo la sfida con la Lazio, il Milan conferma di essere contro ogni tipo di discriminazione. Ringraziamo i giocatori per la correttezza ma denuncia agli organi competenti gli episodi di ieri su cui la Procura non ha voluto avviare alcuna procedura. Si prendano provvedimenti: il razzismo va debellato dagli stadi italiani.

In chiusura del comunicato sono arrivate anche le parole del nuovo presidente del Milan, Paolo Scaroni. Il primo dirigente rossonero ha ribadito la linea del club e espresso tutta la sua delusione per i brutti episodi di San Siro.