L'inglese classe 2000 ha rinnovato recentemente con il Borussia Dortmund che vorrebbe trattenerlo ancora per un anno. Gli spagnoli però preparano l'assalto.

di Franco Borghese - 25/04/2019 14:28 | aggiornato 25/04/2019 14:32

Gli manca la "Panza", ma non è affatto una cosa negativa, anzi. Quando, due anni fa, il Borussia Dortmund lo ha preso dal Manchester City pagandolo 7,8 milioni, la battuta che girava era quasi scontata: Sancho era uno sconosciuto, era un ragazzino, il cui nome rievocava Sancho Panza, noto personaggio del romanzo Don Chisciotte della Mancia, scritto da Miguel de Cervantes. Meno di 24 mesi dopo però Jadon è sbocciato: ora è ammirato in tutto il mondo, desiderato perfino dal Real Madrid che pensa a lui per la prossima finestra di calciomercato.

In questa stagione, d'altronde, Sancho sta incantando tutti: 11 gol e 16 assist in 30 partite di Bundesliga, Borussia Dortmund trascinato nella corsa al titolo. Mai, un giocatore così giovane, aveva segnato tanti gol nel campionato tedesco, mai un giocatore così giovane aveva servito così tanti assit. Jadon ha disintegrato ogni record.

Non un caso quindi che il Borussia Dortmund abbia deciso, già in autunno, di rinnovargli il contratto (ora scade nel 2022) triplicandogli lo stipendio portandolo a 3 milioni netti l'anno. Una valanga di soldi per un classe 2000, ma la società sapeva che in pochi mesi Sancho sarebbe diventato uno dei giocatori più desiderati sul calciomercato.

Sancho, obiettivo di calciomercato del Real Madrid

Calciomercato, Zidane vuole Sancho al Real Madrid: pronti 180 milioni

Stando a quanto riportato oggi dalla Bild il Real Madrid si starebbe muovendo con decisione per strappare Sancho al Borussia Dortmund già in estate. Qui va fatta una premessa: i tedeschi non vogliono cedere il giocatore per un anno (almeno) ancora e faranno di tutto per trattenerlo. Il Real però ha intenzione di coprire di soldi i gialloneri.

Avendo riscontrato, per il momento, difficoltà ad arrivare a Kylian Mbappé (il francese ha annunciato la propria permanenza al PSG), Zinedine Zidane avrebbe chiesto al presidente Florentino Perez uno sforzo economico grosso per Sancho. Stando a quanto raccolto dalla Bild gli spagnoli sarebbero quindi pronti a mettere sul tavolo ben 180 milioni di euro. Un'enormità. Sia considerando quanto lo ha pagato il Dortmund (7,8 milioni) sia considerando che Sancho è alla prima stagione da titolare.

Nessuno ha però dubbi sulle sue qualità. Ecco quindi che a 19 anni appena compiuti può diventare il secondo giocatore più pagato al mondo (dopo Neymar, passato dal Barcellona al PSG per 222 milioni). Perché se l'offerta di calciomercato del Real Madrid venisse confermata per il Borussia sarebbe difficile trattenerlo. E improvvisamente sarebbe lui il Sancho più famoso, anche se gli manca la Panza.