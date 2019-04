Lukaku è nel mirino dell'Inter in caso di addio a Icardi, il belga apre alla Serie A: "Sarebbe un sogno giocare in Italia". Poi ricorda: "Non me la sentii di accettare la Juve".

di MarcoValerio Bava - 25/04/2019 14:14 | aggiornato 25/04/2019 14:19

La Serie A l'ha sfiorata in passato, potrebbe approdarci in futuro. Potrebbe essere uno dei giocatori sacrificati sull'altare della rifondazione United. D'altro canto Solskjaer è stato chiaro, molti giocatori non faranno parte del nuovo corso dei Red Devils. E Romelu Lukaku è uno degli indiziati principali a cambiare aria. Del resto il centravanti belga non è considerato dal tecnico un titolare, anzi è un'alternativa di lusso tanto che in Premier è partito dalla panchina in otto partite, a cui ne vanno aggiunte due di Champions.

Tante esclusioni per un giocatore da 113 gol in Premier. Per questo Lukaku sta pensando di cambiare aria e appunto Solskjaer non farebbe opposizione a un'eventuale partenza con l'intenzione di valorizzare Rashford nel ruolo di centravanti.

Nel futuro del belga non è escluso che possa esserci l'Italia dove potrebbe raggiungere il fratello Jordan che da tre stagioni veste la maglia della Lazio. Sulle tracce di Lukaku c'è soprattutto l'Inter che è a caccia di un centravanti con caratteristiche diverse da quelle di Icardi che potrebbe a sua volta dire addio alla maglia nerazzurra dopo le vicissitudini di questa stagione.

Lukaku: "Giocare in Italia sarebbe un sogno"

Quello dell'attaccante United è un profilo che piace molto sia a Spalletti che a Conte. Il tecnico di Certaldo non è un mistero che preferisca centravanti capaci di giocare con la squadra, che si muovano da registi offensivi, cosa che Icardi ovviamente non è. Per questo sul taccuino di Ausilio c'è anche Dzeko che costerebbe meno di Lukaku, ma che sulla carta d'identità ha sette anni in più del belga. Un dettaglio da non trascurare.

Occhio anche alla Juventus che potrebbe pensare a Lukaku qualora partisse Mandzukic (su di lui ci sono club cinesi e americani) e proprio la Juventus in passato aveva tentato l'affondo per l'ex Everton che però preferì rimanere in Inghilterra e non è un caso che fu proprio Conte a cercarlo:

Quando lasciai il Chelsea ebbi l’opportunità di andare alla Juventus ma, non so perché, alla fine non me la sentii. Qualcosa non mi convinse e il giorno dopo Conte se ne andò dalla Juventus e non se ne fece nulla.

Per questo l'Inter potrebbe tentare l'assalto in estate in caso di addio di Icardi. Poco importa se in panchina ci dovesse essere Conte o Spalletti. Del resto la Serie A è campionato che attrae non poco Lukaku che lo dice senza mezzi termini ai microfoni di SkySport: