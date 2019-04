Serie A, comunicato della Lega contro il razzismo

Negli ultimi giorni è successo davvero di tutto, il calcio italiano è riuscito a mostrare la sua parte peggiore, per via di alcune minoranze di tifosi che si sono rese protagoniste di episodi di razzismo nel corso delle partite di Serie A e Coppa Italia.

Anche ieri, durante la semifinale di ritorno tra Milan e Lazio, non sono mancati alcuni ululati e cori indirizzati a Bakayoko e Kessie, che si erano a loro volta resi protagonisti in negativo nella partita di campionato di dieci giorni fa, esibendo la maglietta di Acerbi come se fosse un trofeo sotto la Curva rossonera.

Per cercare di porre fine a queste situazioni, la Lega Serie A ha diffuso pochi minuti fa un comunicato riguardo quanto accaduto, sia nell'ultima partita di Coppa Italia, sia nell'ultimo periodo in generale nel calcio italiano.

Gli episodi di razzismo cominciano a essere davvero troppi, il fenomeno, anche se nella maggior parte dei casi riguarda solo delle piccole parti delle varie tifoserie, si sta verificando in sempre più stadi.

Così la Lega Serie A ha voluto prendere posizione, pubblicando questa nota ufficiale nella quale vengono affrontati i problemi riscontrati nelle ultime settimane, tentando di trovare una soluzione efficace per arrivare a individuare i responsabili:

La Lega Serie A condanna con fermezza gli episodi di razzismo accaduti in questi ultimi giorni. Lo sport deve esaltare il rispetto, l'inclusione e lo stare insieme in armonia, valori che sono alla base delle iniziative sociali promosse da sempre dalla Lega Serie A. Non è accettabile dover sentire nei nostri stadi aggressioni verbali di intolleranza e come fatto in passato, ad esempio con le modifiche apportate al codice di Giustizia Sportiva grazie al lavoro di Lega Serie A e Figc, faremo quanto in nostro potere per contrastare simili accadimenti. Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l'immagine del nostro mondo.