Le parole dell'attaccante biancoceleste dopo la vittoria contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/04/2019 08:26 | aggiornato 25/04/2019 11:31

Non ha segnato, Ciro Immobile, ma ha fornito a Correa l'assist per il gol dell'1-0 che ha deciso la partita e permesso alla Lazio di volare in finale di Coppa Italia. L'attaccante biancoceleste è stato in assoluto tra i migliori nel match vinto contro il Milan in quel di San Siro. La gioia personale è stata rimandata ancora una volta, ma a lui non pesa per niente:

Il gol manca da un po' ma è solo un dato statistico. A me personalmente non cambia tanto. L'anno scorso ho segnato 41 reti, se restassi sempre su queste medie sarei da Pallone d'Oro. Sono felice per la squadra e per l'assist, mi sto rendendo conto che se ne accorge più la gente fuori del mio digiuno di gol

Sulla prestazione:

Dopo tre, quattro partite giocate male ci voleva una partita del genere che sollevasse il morale. Abbiamo incontrato una grande squadra con cui siamo anche in lotta per la Champions League. Non era facile vincere. Le parole del presidente in settimana ci hanno spronato. Hanno parlato anche il direttore (Tare, dr) e Peruzzi, mi aspettavo una reazione simile

Sul caso Kessié-Bakayoko:

Credo sia finita lì. Ho parlato anche con Giogio (Donnarumma, ndr) e Biglia, sono screzi che possono capitare ma è importante che tutto torni alla normalità. Dobbiamo dare l'esempio, a volte si esagera anche per colpa dei social. L'importante è che non sia successo nulla e che la vicenda si sia chiusa

Poi Immobile ha concluso: