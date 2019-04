Si tratta di un modello firmato, come la scritta "CR7STIANO" su base nera e tacchetti dorati. Costerà circa 350 dollari e sarà venduto in 2019 esemplari.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 25/04/2019 20:54 | aggiornato 25/04/2019 20:58

Un paio di scarpini unici, come le qualità di chi li indossa. Sono i nuovi arnesi del mestiere che Cristiano Ronaldo metterà ai suoi piedi, le cui caratteristiche sono state diffuse in anticipo sui social. Si tratta di un modello firmato, come la scritta "CR7STIANO", realizzata a caratteri cubitali sull'esterno del piede conferma. Li ha disegnati lo sponsor tecnico del portoghese, la Nike, e rappresentano un modello limitato.

Le Nike Mercurial Superfly CR7, questo il nome degli scarpini personalizzati scelti per omaggiare la classe di Cristiano Ronaldo, sono disegnate su base nera. Oltre alla grande stampa con il nome del fuoriclasse portoghese sull'esterno della tomaia, le scarpe presentano dei tacchetti dorati, così come l'esterno del "baffo" che caratterizza l'azienda statunitense, e un 7 di grandi dimensioni a intervallare il testo.

A non cambiare è invece stata la scelta dei materiali per i nuovi stivali firmati Nike Mercurial CR7 2019. Saranno gli stessi della versione precedente delle Mercurial Superfly 6. Di certo, Cristiano non ha paura della cabala. L'ultima volta che ha indossato uno scarpino prodotto in edizione limitata è stato negli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, contro l'Uruguay. In quell'occasione la Nike studiò un modello fatto di 154 esemplari, con il 155esimo che fu usato da CR7. Che non festeggiò però il passaggio del turno: l'Uruguay di Cavani vinse 2-1.

Cristiano Ronaldo e gli scarpini usati nelle prime partite in Italia con il logo CR7

Cristiano Ronaldo e i nuovi scarpini personalizzati: costeranno 350 dollari

Da "CR7", firma presente sugli scarpini argentati utilizzati da Cristiano Ronaldo nella prime uscite nel calcio italiano, a "CR7STIANO" il passo è breve. Non è ancora nota la data nella quale il fenomeno portoghese li utilizzerà per la prima volta, ma sono certe alcune caratteristiche tecniche della nuova scarpa, svelate dal portale Footy Headlines: tra queste, un colletto Dynamic Fit a basso profilo, la tomaia in Flyknit microtexturizzato e un sistema di solette con telaio interno.

Dettagli utili al servizio della classe di Cristiano Ronaldo. I nuovi scarpini saranno prodotti in edizione limitata, con 2019 esemplari in vendita. Non un numero banale, ma legato all'anno di creazione. Il costo? Circa 350 dollari, al cambio 315 euro. Cifre stellari, cifre da re. Proprio come Cristiano.