Il numero 72 è stato il migliore in campo insieme a Gosens. Nei viola brutta prestazione di Ceccherini, Lafont sbaglia.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 25/04/2019 22:35 | aggiornato 25/04/2019 22:46

Sarà l'Atalanta di Gasperini a sfidare la Lazio nella finale di Coppa Italia in programma il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. La squadra bergamasca ha battuto 2-1 la Fiorentina dopo il 3-3 maturato al Franchi poco più di un mese fa.

Una partita bella come quella di andata quella vista all'Atleti Azzurri d'Italia, con i ragazzi di Montella che passano in vantaggio dopo neanche 5 minuti grazie a Muriel. I nerazzurri però trovano il pari con Ilicic su calcio di rigore poco prima del quarto d'ora e poi il vantaggio con Gomez nella ripresa.

Un grande risultato per l'Atalanta, trascinata ancora dal suo numero 72 autore dell'ennesima prestazione maiuscola come i suoi compagni Castagne, Gomez e Djimsiti. Nei viola buone prove di Muriel e Chiesa ma pessima serata per Ceccherini e Lafont.

Ilicic è stato uno dei migliori dell'Atalanta

Coppa Italia, le pagelle di Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 5,5, Masiello 6, Palomino 6, Djimsiti 7; Gosens 5,5 (92' Pessina), Freuler 6 (58' Pasalic 6), De Roon 6, Castagne 7; Gomez 6,5; Ilicic 7 (85' Mancini S.V.), Zapata 6.

Fiorentina (4-3-3): Lafont 5; Milenkovic 6, Pezzella 6, Ceccherini 5, Biraghi 5,5; Benassi 6 (79' Simeone 5,5), Veretout 6, Gerson 5,5 (65' Dabo 5,5); Chiesa 6, Muriel 7, Mirallas 6 (88' Fernandes).

I migliori

Ilicic - 7

L'uomo che aveva cambiato la partita contro il Napoli si dimostra il più in forma dell'Atalanta. Lo sloveno gioca un grande primo tempo in cui fa impazzire la difesa della Fiorentina e in cui trasforma il rigore del momentaneo 1-1. Regista, trequartista e punta: in questa stagione l'ex viola sembra davvero saper far tutto.

Castagne - 7

Se sulla fascia sinistra Gosens è troppo timido, dalla parte opposta il suo omologo belga fa il bello e il cattivo tempo. Biraghi e Ceccherini soffrono tantissimo la sua intesa con Ilicic e il classe '95 mette ancora in mostra i grandi progressi fatti in questa annata.

I peggiori

Ceccherini - 5

Giocare contro questo Ilicic è difficile per chiunque ma l'ex difensore del Crotone vede davvero i sorci verdi. L'ingenuità più grande però arriva su Gomez, steso in area dopo il vantaggio di Muriel: il pareggio dell'Atalanta cambia tutto e il fallo del centrale viola era ampiamente evitabile.

Lafont - 5

La crudeltà del ruolo del portiere si vede da serate come quella di Lafont: il giovanissimo francese salva 2 volte con ottimi interventi nella ripresa ma la papera sul tiro di Gomez che regala il 2-1 ai bergamaschi spegne ogni speranza della sua squadra.