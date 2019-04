Il dirigente italiano è in uscita dal Torino per via della clamorosa rottura col presidente Urbano Cairo. La Roma è alla ricerca di un direttore sportivo dopo l'addio di Monchi e potrebbe puntare proprio sul granata.

Conte pare allettato dall'idea di guidare la Roma e avrebbe già chiesto garanzia tecniche, su tutte la permanenza di veterani come Kolarov, Manolas e Dzeko. Intanto l'Inter, che sembrava in pole, si è defilata e starebbe pensando di confermare a sorpresa Spalletti.

Tutti vogliono Antonio Conte. Nessua sorpresa, è normale che un allenatore del suo calibro piaccia a tanti club quando è libero e in cerca di squadra. Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente dell'ex ct in orbita Roma, che a fine stagione saluterà Claudio Ranieri e proverà ad aprire un nuovo ciclo.

I giallorossi provano il tutto per tutto per convincere l'ex ct: pronta offerta da 9,5 milioni a stagione fino al 2022. E spunta un incontro con Totti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK