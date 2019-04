Il trasferimento del belga alla corte di Zinedine Zidane è ormai dato per fatto: il Chelsea incasserà 120 milioni di euro, per il giocatore pronto un contratto da 23 milioni a stagione più bonus.

di Simone Cola - 25/04/2019 14:44 | aggiornato 25/04/2019 14:48

Il prossimo calciomercato regalerà come ogni anno colpi epocali destinati a sconvolgere gli equilibri al vertice del calcio europeo: e se quella del 2018 era stata l'estate di Cristiano Ronaldo e del suo "trasferimento del secolo" dal Real Madrid alla Juventus, la prossima potrebbe essere quella di Joao Felix e Paul Pogba, di Mauro Icardi e Paulo Dybala, tutti grandi nomi che sembrano destinati a cambiare aria una volta conclusa la stagione.

Tra le squadre chiamate a rifondare la rosa, e quindi a operare pesantemente in sede di calciomercato sia in entrata che in uscita, c'è naturalmente il Real Madrid: finalmente archiviata una stagione da dimenticare, che le ha viste perdere presto di vista tutti gli obiettivi e affidarsi a ben tre tecnici diversi, le merengues di Zinedine Zidane sono decise a ripartire da molti volti nuovi. Tra questi sembra ormai certo l'acquisto dal Chelsea di Eden Hazard, straordinario talento offensivo in scadenza di contratto nel 2020 che si trasferirà a Madrid per 120 milioni di euro.

A tanto ammonterebbe l'accordo già definito tra le parti: il Chelsea, seppure a malincuore, incasserà una cifra decisamente notevole per un calciatore che a gennaio 2020 avrebbe potuto perdere a zero, mentre il Real Madrid si assicurerà uno dei giocatori più forti in circolazione a un costo abbastanza modesto visti i prezzi del calciomercato odierno e Hazard realizzerà a 28 anni il sogno che ha confessato di avere fin da ragazzino, quello cioè di indossare la camiseta delle merengues. Che per renderlo l'uomo di punta del progetto di rinascita affidato a Zidane gli corrisponderanno anche un maxi ingaggio pari a 23 milioni di euro a stagione.

Classe 1991, Hazard lascerà il Chelsea dopo 7 anni: arrivò infatti nel 2012 dal Lille per 35 milioni di euro.

Una cifra straordinaria - il doppio di quanto percepito fino a oggi dai Blues - e che non tiene conto dei numerosi bonus e clausole che l'entourage del giocatore e il Real Madrid hanno previsto in base agli obiettivi stagionali, che potrebbero portare la cifra addirittura intorno ai 40 milioni di euro a stagione e che renderebbe Hazard uno dei calciatori più pagati al mondo. Quello delle merengues sarà un vero e proprio investimento, peraltro benedetto dallo sponsor tecnico Adidas.

L'azienda tedesca, che ha appena rinnovato l'accordo con le merengues per 12 stagioni per una cifra che supera i 120 milioni di euro all'anno, vede infatti di buon occhio l'arrivo a Madrid di Hazard: il belga, con il trasferimento al Real, diventerà infatti uno degli uomini di punta delle prossime campagne Adidas, una scelta commerciale che scommette sulla definitiva affermazione ad altissimo livello dell'attaccante arrivato terzo negli ultimi Mondiali, manifestazone in cui è stato votato il secondo miglior giocatore del torneo alle spalle soltanto del Pallone d'Oro Modric.

Che il Real Madrid creda moltissimo in Hazard e nella possibilità che, seppur con caratteristiche diverse, il belga sia capace di far dimenticare al pubblico del Bernabeu la deludente stagione in corso e quel Cristiano Ronaldo che gran parte della tifoseria ancora rimpiange lo si evince anche dalla robusta clausola di rescissione che lo riguarderà: 300 milioni di euro, una cifra che porrà virtualmente il giocatore fuori dal mercato e ne sancirà l'investitura come prossima stella di una squadra decisa a tornare quella che appena 12 mesi fa dettava legge in Europa.