Il ko contro la Lazio in Coppa Italia riduce al lumicino le possibilità di conferma dell'allenatore in rossonero. Piacciono Pochettino e Sarri, Conte è il sogno.

25/04/2019 08:39 | aggiornato 25/04/2019 08:52

La sconfitta contro la Lazio ha rappresentato "una figuraccia", per dirla con le parole di Rino Gattuso, ma oltre al percorso sulla finale di Coppa Italia a terminare prima del previsto potrebbe essere l'esperienza dell'allenatore sulla panchina del Milan. I rossoneri hanno ceduto per 1-0, effetto della rete di Correa, ai biancocelesti di Simone Inzaghi, ma il campo ha detto che la prestazione di Suso e soci è stata a dir poco deludente.

Le scelte di Gattuso, che a San Siro ha proposto un Milan con la difesa a 3 e l'esordio di Caldara dal 1', non hanno pagato. La sua squadra è stata inferiore alla Lazio dal punto di vista tecnico e atletico, uno spettacolo deludente per i 61mila di San Siro. Ma anche per la dirigenza rossonera: non a caso il trio formato da Gazidis, Leonardo e Maldini ha abbandonato la tribuna autorità tre minuti prima del fischio finale. Segno di una resa anticipata, già manifesta da diversi minuti sul campo.

L'eliminazione dalla Coppa Italia suona come un sigillo su un mese e mezzo da dimenticare per il Milan. Nelle ultime sei partite di Serie A i rossoneri hanno vinto una sola volta, vedendosi sorpassare dall'Inter in terza posizione e agganciare dall'Atalanta al quarto posto. L'obiettivo minimo richiesto a Gattuso, dopo l'uscita ai gironi dall'Europa League e il ko in semifinale contro la Lazio, è la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che non potrebbe però essere sufficiente.

Milan, Gennaro Gattuso non sarà riconfermato nella prossima stagione

Milan, Gattuso verso i saluti: sull'agenda rossonera Sarri e Pochettino, il sogno è Conte

Tra Gattuso e il Milan in questo momento l'addio a fine stagione sembra l'opzione più plausibile. Le idee dell'allenatore rossonero sono in contrasto in particolare con Leonardo, così solo un filotto di cinque vittorie nelle ultime cinque partite di Serie A potrebbe suonare come una garanzia per la conferma di Ringhio in panchina. L'attuale allenatore spera ancora di rimanere al Milan per la prossima stagione, ma sull'agenda del club ci sono già dei nomi pronti.

Milan, Maurizio Sarri è un'idea per sostituire Gattuso

Sul taccuino rossonero ci sono nomi su tutti, entrambi legati alla Premier League. In casa Tottenham si segue con interesse Mauricio Pochettino: portare via l'allenatore argentino agli Spurs, soprattutto dopo l'accesso alle semifinali di Europa League, sembra quasi impossibile. Molto gradito a Paolo Maldini è invece il nome di Maurizio Sarri, il cui futuro al Chelsea è in bilico. L'ex allenatore del Napoli e il destino di Gattuso sono legati a doppia mandata. Sarri piace anche alla Roma, ma nel caso in cui fossero i rossoneri a spuntarla la prima destinazione buona per Ringhio sarebbe proprio la Roma, con Francesco Totti primo sponsor.

Milan, Antonio Conte il vero sogno della società per la panchina

Il vero sogno della dirigenza rossonera risponde però al nome di Antonio Conte. Sponsorizzato da Leonardo, l'ex allenatore di Juventus, Chelsea e Nazionale vuole ripartire e intende farlo dalla Serie A, dove lo corteggiano anche Inter e Roma. Scoglio principale, un ingaggio che va oltre il tetto salariale del club. Domenica, intanto, il Milan avrà una sfida chiave per l'Europa, a Torino contro i granata di Mazzarri. Il destino di Gattuso passa da quella partita, o forse è già segnato.