di Marco Ercole - 25/04/2019 17:40 | aggiornato 25/04/2019 17:45

Si è parlato del Psg, poi del Milan e dell'Inter. E c'è da giurare che usciranno ancora molte indiscrezioni. Tra le tante opzioni di calciomercato che stanno circolando in merito al futuro di Lorenzo Insigne, l'ultima ad aggiungersi è quella del Liverpool. Secondo i media britannici, infatti, l'attaccante del Napoli sarebbe entrato nel mirino di Jurgen Klopp, intenzionato a fare un'offerta già nella prossima sessione estiva.

Si parla di una possibile offerta da quasi 70 milioni di euro (60 milioni di sterline), ma la pista di calciomercato è stata spenta sul nascere direttamente da Jurgen Klopp, ai microfoni di SkySports.

Non acquisteremo Lorenzo Insigne. Parliamo di un giocatore molto bravo, ma credo che abbia un contratto lungo con il Napoli e non ci proveremo nemmeno.

A prescindere da chi sia la squadra che accetterà di mettersi al tavolo delle trattative, presidente Aurelio De Laurentiis non intende cedere il suo gioiello per meno di 100 milioni di euro. A breve dovrebbe tenersi un incontro tra il proprietario del Napoli e Mino Raiola, procuratore di Insigne per tentare di delineare al meglio i possibili scenari.

Per chiunque vorrà tentare di acquistare il cartellino di Insigne, insomma, ci sarà un bel po' di lavoro da fare. Il Liverpool, a quanto pare, si è già chiamato fuori. Klopp ha poi proseguito a parlare nel corso dell'intervista, spiegando un po' più ad ampio raggio le strategie del Liverpool per la prossima sessione di calciomercato:

È sempre più difficile migliorare questa squadra, ma è un buon segno. I trasferimenti non sono lì per eccitare le persone, in realtà il lavoro è migliorare la squadra. L'allenamento è il modo migliore per farlo. Se poi vedi che serve comprare qualcuno, allora devi comprare qualcuno. La squadra è abbastanza ben bilanciata, i nostri piani non sono per il pubblico. Se sarà la più grande campagna trasferimento per il Liverpool? No, probabilmente no, ma penso che sareste rimasti sorpresi se avessi detto di sì. Di sicuro i nostri occhi sono sempre aperti, controlliamo sempre.

Klopp ha parlato anche di Salah, che è stato autorizzato a partecipare al Time 100 Gala di New York, dopo essere stato nominato come una delle persone più influenti al mondo:

Sono molto orgoglioso, il più delle volte nel calcio non diciamo cose davvero intelligenti. Ma Salah è una persona molto intelligente e influente. E ha detto alcune cose davvero buone. Spera che spingano alcune persone a riflettere su alcuni argomenti: nel mondo, al momento, è molto importante avere una voce come quella di Mo. È molto importante che abbia un'opinione e renda pubblica questa opinione.

Questo non andrà influire sulla sua presenza in campo nel prossimo match di Premier League: