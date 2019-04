Dopo i fuochi d'artificio di CR7 della scorsa estate, Paratici potrebbe sacrificare big come Douglas Costa, Pjanic e Dybala per poi puntare ai gioiellini Chiesa e Joao Felix e ai rinforzi in difesa

di Redazione Fox Sports - 25/04/2019 14:37 | aggiornato 25/04/2019 14:42

L'effetto "sbornia" del mercato 2018 si fa ancora sentire in casa Juventus. Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, definito da molti il colpo del secolo, la strategia del club torinese nella prossima sessione estiva sarà più razionale: il lietmotiv sarà incassare e poi investire.

L'estate dello scorso anno Agnelli sborsò 105 milioni di euro per il fenomeno di Madeira. Un investimento faraonico che si aggiunse a quelli di Cancelo (40 milioni dal Valencia), Perin (12 milioni dal Genoa) e Bonucci. Il difensore, di ritorno dall'anno non fortunato al Milan, costò alle casse bianconere 35 milioni all'interno del maxi scambio con Higuain e Caldara.

La stagione trionfale a livello nazionale, coronata dall'ottavo scudetto consecutivo con 5 giornate di anticipo, ma deludente sui palcoscenici europei costringe Paratici ad affacciarsi sul mercato e puntare a pochi innesti di qualità in grado di migliorare una rosa già eccellente.

Mercato Juve, chi sacrificare tra i big?

La strategia della Juventus è molto semplice: sacrificare chi non è indispensabile e ha mercato. Il primo della lista è Douglas Costa, che ha vissuto un'annata non certo brillante tra infortuni che l'hanno tenuto lontano dal campo per più di metà della stagione, episodi spiacevoli come lo sputo a Di Francesco in Juve-Sassuolo e disavventure, vedasi incidente sulla A4 a bordo della sua Jeep Cherokee. È approdato a Torino nel 2017 dopo due stagioni al Bayern Monaco per una cifra totale di 48 milioni. La Juve è disposto a cederlo per una contropartita di 60 milioni. Gli estimatori in Europa non mancano: in particolare i due club di Manchester che già in passato avevano mostrato il loro interesse.

Un altro nome caldo è Miralem Pjanic: ha sbagliato alcune partite decisive, la gara di andata con l'Atletico e il ritorno con l'Ajax su tutte, ma rimane un centrocampista di caratura internazionale e di classe cristallina. A 29 anni il suo mercato può regalare grosse emozioni. L'estate scorsa fu inseguito da mezza Inghilterra e anche quest'anno sarà così, con Zidane che rimane alla finestra per fargli indossare la "camiseta blanca". La sua cessione porterebbe una settantina di milioni alla Continassa.

Tra i bomber occhi puntati sui due argentini: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Stando agli ultimi rumors di casa Chelsea, i Blues non hanno alcuna intenzione di riconfermare il Pipita per la prossima Premier League. La valutazione del giocatore è scesa precipitosamente: dai 55 milioni del riscatto pattuito con il Milan, ora sembrano troppi anche i 36 che sono a bilancio per evitare una minusvalenza. Il ritorno a Torino sembra inevitabile e l'unica soluzione può essere inserire Higuain in uno scambio. Paratici vorrebbe inserirlo in un'eventuale proposta per Icardi, per abbassare la contropartita economica e togliersi un peso. Un anno fa c'era stata un'offerta di 55 milioni più il Pipita per arrivare ai 110 milioni di clausola di Mauro, ma i tempi sono cambiati. Il destino di Gonzalo si incrocia con quello di Dybala, più volte accostato al club nerazzurro nelle ultime settimane, ma che potrebbe ripartire anche dalla Liga.

I nomi nell'agenda di Paratici

Gli obiettivi di Paratici non sono una novità. I nomi che potrebbe affiancare CR7, Mandzukić, Kean e Bernardeschi sono quelli di Joao Felix, talento del Benfica che sta facendo grandi cose in Europa League e in Portogallo, e di Federico Chiesa, più volte accostato alla Juventus negli ultimi mesi. Per il primo, che ha ricevuto da poco l'investitura di Cristiano, c’è da fare i conti con una concorrenza spietata e il club portoghese. La sua clausola di rescissione, infatti, è fissata a 120 milioni, ma l'intenzione del presidente Luís Filipe Vieira è quella di rinnovargli il contratto e portare la clausola a 200 milioni.

A centrocampo molto dipenderà dall'eventuale partenza di Pjanic, ma oltre a Ramsey arriverà almeno un altro giocatore, col sogno Pogba, ai ferri corti con lo United, che al momento resta di difficile realizzazione.

Le mosse per la difesa dipenderanno in parte dall’adattabilità di Emre Can come difensore. Non sarà difficile vedere il tedesco al fianco di Bonucci nelle ultime cinque di campionato. Allegri ha già anticipato alcuni dei suoi esperimenti pre-mercato. La dirigenza bianconera segue i profili di Umtiti, che può lasciare il Barça in caso di arrivo di De Ligt, Rapahel Varane e Stefan Savic. Due nomi più fattibili, invece, sembrano essere quelli di Ruben Dias del Benfica (centrale classe 1997) e di Manolas, profilo ricorrente sul taccuino di Paratici. Per accedere al cartellino del giallorosso bisogna sborsare 36 milioni di euro.