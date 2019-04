I bianconeri sono pronti a pagare la clausola di 36 milioni per assicurarsi il centrale greco.

di Redazione Fox Sports - 25/04/2019 10:51 | aggiornato 25/04/2019 10:56

La Juventus si prepara come sempre a essere protagonista sul calciomercato. Archiviata ormai la stagione in corso, con Supercoppa e Scudetto in tasca e Champions sfumata ai quarti, i bianconeri stanno già costruendo al rosa della prossima annata. Che dovrà fare a meno di Andrea Barzagli, deciso ad appendere gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore.

Il direttore sportivo Fabio Paratici è così alla ricerca di un centrale di spessore internazionale che possa rappresentare da subito un valore aggiunto nella formazioe di Massimiliano Allegri. Nel suo mirino non c'è solo de Ligt dell'Ajax ma anche Kostas Manolas, difensore greco classe 1991 in forza alla Roma.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Juve vorrebbe ripetere l'operazione fatta con Miralem Pjanic pagando i 36 milioni di euro previsti dalla clausola presente nel contratto del 27enne in scadenza nel 2022. Dietro questa trattativa, stranamente, c'è Mino Raiola, agente di Manolas che ha ottimi rapporti con la società di Andrea Agnelli.

Manolas è il più "economico" tra gli obiettivi della Juventus, il greco batte tutti per rapporto qualità prezzo. Costano infatti almeno il doppio de Ligt, Varane del Real Madrid e Ruben Dias del Benfica, per cui servirebbero tra i 60 e gli 80 miliioni di euro.

Intanto La Gazzetta dello Sport ricorda che nella prossima stagione la Juve potrebbe ritrovarsi un altro centrale in rosa, vale a dire Emre Can che ultimamente è stato provato con frequenza da difensore centrale. Da non scartare infine i nomi di Umtiti del Barcellona e Stefan Savic dell'Atletico Madrid.