L'argentino sempre più ai ferri corti con i nerazzurri, che vorrebbero provare a intavolare degli scambi con Juventus o Napoli.

25/04/2019

Per Mauro Icardi si prospetta un'altra esclusione eccellente, pesantissima. Nel derby d'Italia con la Juventus Luciano Spalletti sembra orientato ancora una volta a puntare su Lautaro Martinez, affidando all'ex capitano il ruolo di sparring partner, di riserva di lusso. Il malumore inevitabilmente aumenta per Maurito e con esso anche le voci di calciomercato legate al suo futuro.

In caso di permanenza di Spalletti sulla panchina dell'Inter, difficilmente l'argentino potrà restare a Milano. Le voci sulle sue possibile destinazioni diventano sempre più ampie, alcune sembrano quasi fantacalcistiche, ma visto quanto accaduto la scorsa estate di calciomercato è sempre meglio non sottovalutare nulla.

Due di queste, ad esempio, si incrociano con altre due situazioni spinose della nostra Serie A, quelle che riguardano la Juventus e il Napoli, rispettivamente con Paulo Dybala e Lorenzo Insigne. Se è vero infatti che Icardi si trovi in un momento complicato all'Inter, lo è anche che il suo connazionale in bianconero abbia visto molto ridimensionato il suo utilizzo dall'arrivo di Cristiano Ronaldo e che il napoletano non si senta più amato come una volta dalla sua città.

Icardi scavalcato da Lautaro Martinez nell'Inter

Calciomercato, possibili scambi con Dybala o Insigne per Icardi

Ecco allora che il "due più due" diventa quasi inevitabile nel calciomercato, soprattutto se si tengono in considerazione due fattori legati alla vicenda legata in particolar modo a Icardi. Maurito infatti sembra orientato a preferire la soluzione interna della Serie A rispetto alle altre opzioni, a meno che non si faccia avanti il Real Madrid, vero sogno dell'argentino. Le opzioni rappresentate dall'Atletico Madrid e il Psg al momento non lo entusiasmano particolarmente, per questo preferirebbe nel caso restare in Italia.

E visto che né l'Inter, né il Napoli sono disposte a spendere i 110 milioni di euro fissati per la clausola rescissoria, secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri starebbero entrando nell'ordine di idee di accettare anche operazioni che contemplino degli scambi.

Dybala o Insigne, appunto, potrebbero rappresentare la soluzione in questa situazione, perché entrambi garantirebbero a Spalletti un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Icardi, delle seconde punte di qualità per modificare l'assetto e creare le basi per un nuovo futuro dell'Inter. La stima di Juventus e Napoli per l'ex capitano nerazzurro non è certo un mistero e arrivarci sacrificando un proprio pezzo pregiato, al momento non pienamente al centro del progetto, potrebbe essere un modo utile per evitare di dover mettere mano al portafoglio in modo consistente. Per il momento sono solo rumors e indiscrezioni. Ma se ne riparlerà tra qualche mese, poco ma sicuro.