Il presidente dei portoghesi annuncia che il club tratterrà i migliori e non intende cedere il giovane talento, la Juventus studia una formula per bruciare la concorrenza e portarlo in Italia già nella prossima estate.

di Simone Cola - 25/04/2019 09:26 | aggiornato 25/04/2019 09:31

Che Joao Felix sia ormai una realtà del calcio portoghese è fuori discussione: emerso in Europa grazie alla tripletta che ha steso l'Eintracht Francoforte nell'andata dei quarti di finale di Europa League - gara poi ribaltata tra le polemiche dai tedeschi al ritorno - il 19enne attaccante del Benfica che in molti accostano già a Cristiano Ronaldo è diventato uno dei principali obiettivi di calciomercato di numerosi club, dalla Juventus al PSG, dal Bayern Monaco al Manchester City.

Un oggetto del desiderio forse destinato a rimanere tale, almeno secondo il presidente delle Aquile di Lisbona Luís Filipe Vieira: con la squadra impegnata in un'appassionante testa a testa in campionato con il Porto (a quattro giornate dal termine il Benfica e i rivali sono appaiate a 75 punti) il numero uno del club ha voluto rassicurare la propria tifoseria sul destino del giocatore, tre gol e tre assist nelle ultime due giornate contro Vitoria Setubal e Maritimo. Il calciomercato, quest'estate, non si porterà via i migliori.

Garantisco ai nostri tifosi che nessuno se ne andrà, non intendiamo fare piaceri a nessuno. La nostra squadra farà di tutto per trattenere i migliori.

19 anni, alla sua prima stagione da professionista, Joao Felix ha già segnato 18 reti e servito 10 assist giostrando in tutte le posizioni dell'attacco ed è l'oggetto del desiderio di numerosi top club europei tra cui PSG, Manchester City, Bayern Monaco e Juventus.

Mercato, il Benfica non molla Joao Felix: la Juventus studia una nuova offerta

Un messaggio che nelle intenzioni di Vieira dovrebbe smorzare l'entusiasmo della Juventus e di Jorge Mendes, l'uomo che starebbe spingendo per portare Joao Felix a Torino e farlo studiare da "apprendista CR7" proprio dal vero Cristiano Ronaldo. Un piano, quello bianconero, che sulla carta era perfetto ma che si è scontrato con la dura realtà di un club come il Benfica che nel prossimo calciomercato rinuncerà al suo gioiello soltanto di fronte a un'offerta da capogiro. Che, attenzione, dovrà essere superiore alla famosa clausola di rescissione pari a 120 milioni.

L'intenzione del Benfica è infatti quella di rinnovare il contratto di Joao Felix - scade nel 2023 - e portare la clausola a 200 milioni, mossa che complicherebbe non di poco i piani della Juventus: i bianconeri infatti reputavano già esagerata la clausola di 120 milioni e potrebbero anche decidere di mollare la presa, ma il ragazzo piace davvero tanto e c'è la convinzione da parte di Paratici e degli uomini mercato dei campioni d'Italia di trovarsi di fronte a un vero e proprio futuro crack.

Ecco perché insieme a Mendes la Juventus starebbe studiando un'offerta in grado di convincere il Benfica a privarsi del suo gioiello senza allo stesso tempo dissanguare le casse bianconere: la formula potrebbe essere simile a quella che permise a suo tempo al Bayern Monaco di prelevare dalle Aquile Renato Sanches, costato circa 35 milioni ma con clausole che avrebbero più che raddoppiato il prezzo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Su Joao Felix la mossa potrebbe essere simile: 100 milioni come base, alcune contropartite tecniche (come il terzino sinistro brasiliano Rogerio attualmente in prestito al Sassuolo) e una percentuale su una futura nuova cessione del giocatore. Basterà per convincere il Benfica e per portare in Italia il nuovo gioiello portoghese bruciando sul tempo la concorrenza? Per scoprirlo non rimane altro da fare che attendere le prossime mosse delle parti interessate, con Jorge Mendes - agente del calciatore e di Cristiano Ronaldo, da sempre influente nel calcio lusitano - che potrebbe risultare determinante.