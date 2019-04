Tutte le informazioni sui biglietti della finale di Coppa Italia

Tutte le informazioni su biglietti, orari e stadio della finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019.

di Antonio Cunazza - 25/04/2019 09:17 | aggiornato 25/04/2019 12:21

La Coppa Italia sta arrivando alle battute finali e l'ultimo atto della competizione è sempre più vicino. L'appuntamento è per mercoledì 15 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio affronterà la vincente della semifinale tra Atalanta e Fiorentina (andata 3-3 al Franchi di Firenze).

I biancocelesti hanno eliminato il Milan vincendo a San Siro 1-0 (dopo lo 0-0 dell'andata) e raggiungono la decima finale della loro storia, a due anni di distanza dall'ultima disputata (2017, contro la Juventus). Per la squadra di Simone Inzaghi ci sarà la possibilità di aumentare il conto delle sei coppe vinte finora, a fronte di tre secondi posti.

Nell'altra semifinale, l'Atalanta insegue la sua quarta finale (1 vittoria e 2 sconfitte finora) dopo l'ultima disputata nel 1996. La Fiorentina, avversaria dei bergamaschi proprio nella finale di 23 anni fa, ha invece raggiunto dieci volte la finale di Coppa Italia, vincendo il trofeo in sei occasioni, l'ultima volta nel 2001 (contro il Parma).

L'esultanza della Lazio dopo la vittoria in semifinale contro il Milan

Finale di Coppa Italia 2019: info biglietti, quando e dove si gioca

La finale di Coppa Italia anche quest'anno è in programma allo Stadio Olimpico di Roma, che ospita l'ultimo atto della manifestazione dalla stagione 2007/2008 (vittoria della Roma in quell'occasione). La partita si giocherà mercoledì 15 maggio, in orario ancora da definire, ma quasi sicuramente di sera come già avvenuto nelle passate edizioni.

Nella scorsa stagione la finale fu Juventus-Milan (vittoria bianconera 4-0) e i dettagli sui biglietti vennero comunicati dalla Lega Calcio con prezzi variabili dai 130 euro della Tribuna Monte Mario, ai 50 euro nei Distinti, fino ai 35 euro nelle due curve. Alla Lazio verrà assegnata la Curva Nord, già abituale sede dei tifosi biancocelesti durante la stagione, con la Sud destinata ai tifosi di Atalanta o Fiorentina.

Lo Stadio Olimpico di Roma è stato inaugurato nel 1953 e, originariamente, veniva chiamato "Stadio dei Centomila" in virtù della sua capienza. Il costo di costruzione dell'epoca fu circa 1,7 milioni di euro attuali, mentre la ristrutturazione operata in occasione dei Mondiali di Italia '90 costò, in lire, quello che oggi sarebbero 10 milioni di euro.