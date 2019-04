La carriera dell'ex pilota di Formula 1, che non è riuscito a vincere il titolo mondiale ma si è tolto comunque un po' di soddisfazioni. Una vita intera dedicata alle corse e alla famiglia.

Rubens Barrichello è il recordman di gran premi disputati in Formula 1, arrivando a quota 323 al termine di una carriera che nel campionato è iniziata nel 1993 ed è terminata nel 2011. Diciannove stagioni nelle quali si è tolto la soddisfazione di vincere 11 gare e di conquistare 68 podi totali. A questo buon bottino vanno aggiunge anche 14 pole position.

Quella del brasiliano nato a San Paolo nel 1972 è stata sicuramente un'esperienza positiva nel Grande Circus, può andare fiero di ciò che ha fatto anche se ovviamente rimane sempre l'amarezza di non aver mai vinto il titolo di Formula 1. Quando ha avuto una macchina vincente, cioè Ferrari e Brawn GP, a trionfare furono i suoi compagni di team: prima Michael Schumacher e poi Jenson Button.

Da pilota di F1 non è riuscito a ripetere le gesta del suo idolo e connazionale Ayrton Senna, leggenda del motorsport. In Brasile speravano che, dopo la morte tragica dello stesso Senna, lui potesse rappresentare una sorta di suo erede. Sempre difficile riuscire ad imitare certi fenomeni e Barrichello non è riuscito nell'impresa, pur avendo avuto lo stesso una carriera onorevole.

Rubens Barrichello soccorso dopo lo schianto di Imola 1994

Barrichello, l'approdo in Formula 1 e la morte di Senna

Rubens cominciò a mettersi in evidenza nel suo paese vincendo con i kart. Nel 1990 l'approdo in Europa per aggiudicarsi il campionato Formula Oper Lotus, laureandosi poi campione nel campionato britannico di Formula 3 nel 1991. Dopo il terzo posto in Formula 3000 l'anno successivo, nel 1993 corona il sogno di correre in Formula 1. A credere in lui è la scuderia Jordan, nella quale rimane per quattro stagioni ottenendo come migliori piazzamenti un secondo posto in Canada e un terzo in Giappone.

La sua avventura con il team fondato da Eddie Jordan vive anche un momento tragico. Nel 1994, in occasione del Gran Premio di San Marino a Imola, il pilota brasiliano rischiò di morire. Nel venerdì di prove libere la sua monoposto fece un volo pauroso, a causa del cedimento della sospensione posteriore sinistra, e si andò a schiantare contro le protezioni.

Il volo pauroso di Ruben Barrichello nelle prove del venerdì del GP di Imola del 1994

Rubens Barrichello fu estratto esanime dall’abitacolo e rianimato sul posto dai medici. Gli fu salvata la vita e successivamente venne trasportato in ospedale, dove ricevette la visita del suo amico Senna. Ma proprio Ayrton nella gara di domenica morì in seguito ad un altro terribile incidente. E sabato era morto anche un altro pilota, l'austriaco Roland Ratzenberger. Un weekend maledetto.

Non mi ricordo - ha raccontato Barrichello - del mio incidente di Imola. Stavo cercando di farmi un nome. Pensavo che ci sarei riuscito e ho provato, ma la mia macchina non ha fisicamente supportato ciò che pensavo fosse possibile e così ho avuto un incidente enorme. Sono tornato a San Paolo e Senna era morto. Anche Dio è stato buono con me, perché avevo una certa amnesia. Per un mese, ho dimenticato molte cose. Non mi ricordo di aver trasportato la bara di Ayrton. Vedo le immagini, ma non mi ricordo.

Rubens Barrichello e Michael Schumacher

Gli anni in Ferrari e la convivenza con Schumacher

Conclusa l'esperienza in Jordan, dal 1997 corre con la Stewart. La scuderia, fondata dal tre volte campione del mondo Jackie Stewart, era al suo primo anno di Formula 1. Tanti ritiri nelle prime due stagioni a causa della scarsa affidabilità della monoposto motorizzata Ford, ma nel 1999 arrivarono risultati decisamente positivi sia per Barrichello che per il compagno Johnny Herbert. Il brasiliano salì tre volte sul podio e in altre quattro occasioni chiuse in top 5 le gare. Le sue buone prestazioni gli consentirono di farsi ingaggiare dalla Ferrari per il 2000, divenendo così compagno di Michael Schumacher.

La scuderia di Maranello proprio da quell'anno cominciò a dominare e conquistò consecutivamente cinque titoli piloti con Schumi e altrettanti titoli costruttori. Il pilota di San Paolo dà il proprio contributo con 9 vittorie e altri 42 podi. Il suo primo successo in Formula 1 avvenne nella sua stagione di esordio in rosso: nella rocambolesca gara di Hockennaim partì 18° e riusci a vincere con una strepitosa rimonta. Nel corso degli anni in Ferrari non fu raro vederlo costretto ad accettare l'ordine del team di far passare Schumacher. Il fatto più clamoroso avvenne a Zeltweg (Austria) nel 2002, quando Rubes era in testa e al traguardo dovette farsi superare dal tedesco. Il Kaiser fece salire il compagno sul gradino più alto del podio e ciò comportò una multa da un milione di euro alla Ferrari.

Dei titoli di Schumacher, uno avrebbe dovuto essere mio – disse anni dopo il pilota brasiliano commentando i fatti di Zeltweg –. Non avevo alcuna intenzione di farlo passare, ma dalla Ferrari mi è arrivata una comunicazione radio che mi ha fatto pensare. Ecco perché ho alzato il pedale del gas. Dopo la cerimonia di premiazione, non sono andato alla conferenza stampa perché stavo troppo male. Quel giorno ho vomitavo per la rabbia.

Barrichello festeggia la sua prima vittoria in F1 ad Hockenheim nel 2000

L'addio alla Ferrari e le ultime stagioni in Formula 1

Il 2005 è l'ultimo anno di Barrichello in Ferrari. Un'avventura che termina non senza tensioni, visto che il driver di San Paolo era stanco del trattamento da seconda guida e ha preferito mettersi alla prova altrove. Firmò un contratto biennale (con opzione per un'ulteriore stagione) con la Honda, però i risultati della scuderia non furono particolarmente esaltanti e la casa di Tokio a fine 2008 decise di abbandonare la Formula 1 anche per via degli eccessivi costi. L'allora direttore tecnico Ross Brawn fiutò l'affare: rilevò il team per la cifra simbolica di una sterlina, confermò i piloti e si accordò con la Mercedes per la fornitura dei motori. La squadra si chiamò Brawn GP e fu protagonista a sorpresa nel 2009, con Jenson Button che vinse il titolo. Dopo Schumacher, un altro compagno si frappose tra Barrichello e il suo sogno di conquistare la corona iridata. Nacque il dubbio che l'inglese venisse favorito e qualche polemica non mancò.

Se avessi il minimo sospetto relativo ad un trattamento di favore del team nei confronti di Jenson - affermò Barrichello - , appenderei il casco al chiodo domani. So che Ross Brawn non lo farebbe mai. Mi ha chiesto di guidare per lui e sa che io voglio competere lealmente con Jenson. Non seguirò nessun ordine di scuderia, ci sono già passato: lo dico chiaro e tondo.

Il brasiliano chiuse quell'annata al terzo posto con due vittorie all'attivo, poi passò in Williams dato che il team fu acquistato dalla Mercedes e fu cambiata la line-up dei piloti. Con la scuderia di Grove il 2010 fu nel complesso positivo, con 47 punti conquistati e un decimo posto finale nella classifica. Ma il 2011 fu abbastanza disastroso a causa di una monoposto non competitiva. Solo 4 i punti ottenuti dal driver sudamericano, che non venne confermato dalla squadra e in seguito sceglie di ritirarsi dalla F1.

Barrichello e Button festeggiano col team Brawn GP nel 2009

Gli anni post-Formula 1 e la battaglia vinta contro il tumore

Dopo il ritiro dalla Formula 1, nel 2012 va a correre nel campionato IndyCar ottenendo discreti risultati. Tuttavia, opta per abbandonare quella competizione a fine anno e dal 2013 partecipa al campionato Stock Car. Al volante di una Chevrolet Sonic nel 2014 riesce anche a conquistare un titolo. Corre lì fino al 2018, riuscendo sempre a stare in top 5 nella classifica finale. La sua passione per le corse non si è mai spenta ed ha coinvolto anche i due figli, Fernando ed Eduardo, divenuti entrambi piloti.

Rubens Barrichello è sceso in pista anche lo scorso gennaio per la 24 ore di Daytona

Una delle vittorie più importanti dell'ex pilota di F1 è senza dubbio quella che ha ottenuto nel gennaio 2018, quando sconfisse un tumore benigno al collo. Nel febbraio di un anno fa Rubens raccontò tutto ai microfoni di Globo TV.

Ero a casa a fare una doccia e improvvisamente ho sentito un dolore fortissimo alla testa. Mi sono ritrovato sul pavimento, non volevo svegliare nessuno e mi sono trascinato a letto. Ma il dolore era lancinante e non mi passava. Così ho deciso di avvertire mia moglie e di andare all’ospedale. Un nostro amico medico ha visto che non stavo bene e ha subito intuito la gravità della situazione. Sono fortunato, sono stato subito operato. Quando ho lasciato l’ospedale mi hanno spiegato che solo il 14 per cento dei pazienti ne esce recuperato al 100 per cento. Dopo il sollievo per essermela cavata, ho avuto timore di non poter più correre. Fortunatamente non è andata così.

Barrichello si è ripreso completamente e ha ricominciato a correre. Ha partecipato ad alcune competizioni per il gusto di continuare a correre, la cosa che gli piace di più in assoluto, dopo la famiglia ovviamente.