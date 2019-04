Non passa troppo tempo per vedere la reazione dell'Authority nei confronti del Big Dog. E Kevin Owens esce allo scoperto con il New Day.

24/04/2019

La puntata di SmackDown che vi stiamo per raccontare con le solite WWE News e gli Highlights, non può che focalizzarsi su quanto accaduto la settimana scorsa, quando Vince McMahon ha introdotto colui che ha definito come il “più grande acquisto della storia” dello show blu del mondo del wrestling.

A seguito di questa presentazione a fare capolino era stato Elias, ma prima ancora che il pubblico potesse realizzare la notizia da Superstar Shake-Up, aveva fatto il suo storico ingresso a SmackDown anche Roman Reigns.

Dopo aver detto che a partire da quel momento lo show blu sarebbe diventato il suo territorio, il Big Dog ha colpito con due Superman Punch entrambi gli uomini sul ring, compreso il Chairman. Un’azione che, come si legge sulle WWE News pubblicate sul sito ufficiale, potrebbe anche portare a conseguenze drastiche (licenziamento compreso) per l’atleta di origini samoane.

WWE I McMahon si vendicano su Roman Reigns a WWE SmackDown

WWE SmackDown, News e Highlights di martedì 23 aprile 2019

Annunciato inoltre un match tra il campione WWE Kofi Kingston (con Xavier Woods e “Big O” Kevin Owens) e Shinsuke Nakamura (con Rusev), oltre al primo confronto tra Becky Lynch e Charlotte Flair dal loro incontro nel main event di WrestleMania 35 insieme a Ronda Rousey.

Non ci resta dunque che iniziare il racconto della serata che va in onda dalla Pinnacle Bank Arena di Lincoln, Nebraska. Lo faremo come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, piena di WWE News e Highlights.

Elias e Shane brutalizzano Roman Reigns

Dopo aver visto attaccare suo padre, Shane McMahon chiama sul ring Roman Reigns. Ma prima si era già messo d'accordo con Elias.

La positività del New Day

Il WWE Champion Kofi Kingston, Xavier Woods e il membro onorario del New Day, Kevin Owens, cavalcano l'onda dell'entusiasmo post-WrestleMania 35.

Finn Balor vs Andradre

Andrade vuole distruggere il mito di Finn Balor in questa battaglia uno contro uno.

Elias sfida Roman Reigns a un match

The Living Truth manda la sua sfida a The Big Dog per Money in the Bank.

Conosciamo realmente Aleister Black?

The Dutch Destroyer dice che il WWE Universe ha solo iniziato a conoscere chi sia realmente.

Peyton Royce vs Kairi Sane

The Pirate Princess al suo primo match singolo di SmackDown contro metà della WWE Women's Tag Team Champions, Peyton Royce.

Lars Sullivan demolisce altre Superstar

The Freak distrugge Chad Gable, The Singh Brothers e R-Truth in una mostruosa dimostrazione di potere.

Roman Reigns risponde a Elias

Dopo l'attacco subito da Shane McMahon ed Elias, The Big Dog accetta la sfida del Drifter a Money in the Bank.

Becky Lynch e Charlotte faccia a faccia

Il primo incontro post-WrestleMania tra The Man e The Queen è interrotto quando Bayley chiede una opportunità titolata.

Charlotte Flair vs Bayley

The Queen apre la sua rivalità Bayley, mettendo sul piatto l'opportunità titolata a Money in the Bank.

Becky difenderà due titoli a Money in the Bank

Una fiduciosa Becky Lynch dichiara di poter battere Lacey Evans e Charlotte Flair in una sola notte.

Kofi Kingston vs Shinsuke Nakamura

Il WWE Champion Kofi Kingston combatte con Shinsuke Nakamura nel main event, ma impara molto presto che il membro onorario del New Day aveva ben altre intenzioni rispetto al previsto.