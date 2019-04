Ora studieranno quel 6-2, il Tottenham dovrebbe farlo in vista della semifinale ma la Juventus di sicuro non l'ha fatto.

L'ex attaccante di Arsenal e Manchester United è attualmente al Feyenoord, squadra che qualche mese fa in Eredivisie travolse proprio i Lancieri con un netto 6-2. Secondo quanto detto da Van Persie al Telegraaf, in molti dovrebbero ispirarsi a quella partita per eliminare i ragazzi di ten Hag.

