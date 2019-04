UFC Fight Night 153: a giugno il rientro di Alessio Di Chirico

L'italiano è pronto a rientrare nell'ottagono in occasione dell'arrivo di UFC a Greenville. Il suo avversario sarà Kevin Holland che ha battuto Gerald Meerschaert lo scorso mese.

di Giovanni Bongiorno - 24/04/2019 19:26 | aggiornato 24/04/2019 19:30

Alessio Di Chirico (12-2) è pronto a fare il suo ritorno nell'ottagono. Arriva dal portale Sherdog la notizia che UFC sarebbe in procinto di ufficializzare il match fra "Manzo" e il veterano ex Bellator Kevin Holland (14-4). Holland si fece notare nel corso di una puntata del reality Dana White's Tuesday Night Contender Series, durante la quale si guadagnò un contratto UFC.

Dopo aver subito una sconfitta da parte del contendente al titolo dei massimi-leggeri Thiago Santos, Holland è tornato sulla cresta dell'onda battendo prima John Phillips e poi, nel corso del mese passato, Gerald Meerschaert. Il ventiseienne statunitense è un contendente molto solido: è stato finalizzato in carriera solo da Rafael Lovato jr., asso delle sottomissioni in forza a Bellator e delle sue 14 vittorie in carriera, 6 sono arrivate per KO o TKO e 6 per sottomissione.

Un fighter da non sottovalutare quindi per "Manzo", che ha visto saltare nel corso degli scorsi mesi il suo match contro l'inglese Tom Breese a causa di un infortunio. Di Chirico è a quota 3 vittorie e 2 sconfitte in UFC, il suo avversario si presenta con un record di 2 vittorie e una sconfitta nella promotion.

Kevin Holland si difende dai colpi di Gerald Meerschaert. Vincerà il match per split decision.

UFC Fight Night 153, Di Chirico affronterà Holland

Il 22 giugno alla Bon Secours Wellness Arena di Greenville in South Carolina dunque il nostro rappresentante entrerà nell'ottagono UFC per la sesta volta. Alessio Di Chirico è a quota due vittorie consecutive: ha battuto con un KO spettacolare Oluwale Bamgbose a UFC on Fox 26 e Julian Marquez grazie a una split decision in occasione della Finale numero 27 del reality The Ultimate Fighter.

Migliorato in maniera netta nella fase di stand-up, Alessio potrebbe puntare sul proprio striking per accorciare ed entrare in clinch contro l'ottimo Holland, fighter dalle mani pesanti, ma anche dalla grande predisposizione nel submission game. Non è ancora stato deciso quale sarà il main event della serata.