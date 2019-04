È alta tensione tra presidente e direttore sportivo a causa dell'interessamento della Roma. Cairo attacca, Petrachi risponde: "Speravo di chiarire di persona, forse non ha più fiducia in me".

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 24/04/2019 18:01 | aggiornato 25/04/2019 02:06

C'è aria di bufera in casa Torino. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti fin qui in campionato dalla squadra granata che si trova a tre punti dal quarto posto occupato da Milan e Atalanta. E proprio domenica sera andrà in scena la sfida ai rossoneri in una gara che ha i connotati del crocevia decisivo per le speranze Champions della banda Mazzarri. In caso di vittoria infatti Belotti e compagni aggancerebbero il Milan a quota 56 e lancerebbero con forza la propria candidatura.

A minare in parte l'entusiasmo del momento ci sono però gli attriti tra il direttore sportivo Petrachi e il presidente Cairo. Alla base dei dissidi tra i due c'è l'interessamento forte della Roma nei confronti del dirigente che ormai da dieci anni guida il mercato del Torino.

I giallorossi, dopo l'addio traumatico di Monchi, sono alla ricerca di un nuovo ds e Gianluca Petrachi è uno dei nomi più quotati per prendere in mano l'eredità dello spagnolo. Al momento la casella è stata occupata da Massara, ma Pallotta vorrebbe affidare un ruolo tanto delicato a un direttore esperto, capace di rilanciare la Roma e il suo mercato. Del resto Petrachi è stato capace nelle ultime stagioni di far innalzare sensibilmente la qualità della rosa granata spendendo relativamente poco e rivendendo bene i pezzi pregiati della rosa. Zappacosta, ceduto al Chelsea per 25 milioni, è forse l'esempio più chiaro in questo senso.

Torino, scintille tra Cairo e Petrachi

Torino, alta tensione tra Cairo e Petrachi

Sembrava un matrimonio destinato a durare quello tra Cairo e Petrachi, ma nelle ultime ore la situazione si è incrinata in modo preoccupante. Il primo a farsi sentire è stato il patron del Torino che attraverso i microfoni di Radio Montecarlo aveva mandato un messaggio chiaro al suo dipendente:

Il direttore sportivo ha un anno di contratto e sarebbe una cosa non bella se davvero ci fossero questi contatti con la Roma, che è in lotta con noi per l’Europa. Vorrebbe dire che c’è un conflitto d’interesse e sarebbe spiacevole.

Parole che non sono andate giù a Petrachi che attraverso una nota diramata dall'Ansa ha espresso tutta la delusione e il rammarico per le affermazioni di Cairo. Senza però mai smentire i contatti con la Roma:

Dopo dieci anni di rapporto professionale con il Torino, non credo sia giusto mettere in discussione la mia lealtà e la mia professionalità. Trovo quindi ingiuste le dichiarazioni del presidente Cairo e avrei preferito un chiarimento di persona. Il rapporto fra il presidente e un suo dirigente deve essere fondato sulla fiducia reciproca e il rispetto. Non capisco in che modo potrebbe concretizzarsi tale conflitto di interessi e l’eventuale avvicinamento di un’altra società è semplicemente la prova che il lavoro svolto sia stato di primo livello e il “mio” presidente ne dovrebbe solo essere orgoglioso. Mi dispiace constatare, che forse è il presidente Cairo che non ha più fiducia nei miei confronti e ne prendo atto con rammarico.

Parole forti che sanno di sipario su un rapporto durato dieci anni. Tra Petrachi e Cairo ora è gelo. Paradossalmente nel momento più alto della loro gestione.