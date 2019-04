Torino-Milan: probabili formazioni, dove vederla in TV, info biglietti

I rossoneri impegnati all'Olimpico contro i granata per cercare di conservare il quarto posto

di Redazione Fox Sports - 24/04/2019 15:14 | aggiornato 24/04/2019 15:26

Torino-Milan è il match della 34esima giornata di Serie A che vede i rossoneri impegnati in casa dei Granata per cercare di mantenere il quarto posto.

Il Milan è attualmente quarto in classifica con 56 punti, gli stessi dell'Atalanta. Il Torino, invece, è settimo con 53 punti, a sole tre lunghezze dai rossoneri.

Statistiche e curiosità di Torino-Milan

Getty Images Tra chi ha segnato almeno un gol nei top-5 campionati europei 2018/19, il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu è quello che ha la peggior percentuale realizzativa (1,18%).

Il difensore del Torino Cristian Ansaldi ha partecipato attivamente a cinque gol in questo campionato (tre gol e due assist): record per lui in una singola stagione di Serie A.

Andrea Belotti non ha mai vinto contro il Milan con la maglia del Torino in Serie A (sette sfide e due gol), solo contro il Napoli ha disputato più match (otto) senza ottenere alcun successo con i granata.

Il Milan ha perso 18 punti da situazione di vantaggio (di cui sette nelle ultime quattro giornate) in questa Serie A: solo Empoli e Fiorentina (24 a testa) hanno fatto peggio.

Torino (10) e Milan (11) sono le due squadre che hanno subito meno reti nell’anno solare 2019 in Serie A.

Il Milan ha subito nove gol nelle ultime sette giornate di campionato, tanti quanti quelli incassati nelle precedenti 17.

Solo la Juventus (19) ha ottenuto più punti in incontri casalinghi del Torino (16) nel girone di ritorno di questa Serie A.

In tutte le ultime sette sfide di Serie A tra Torino e Milan in terra piemontese, entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol (sei pareggi e un successo rossonero nel parziale).

Il Milan è la squadra contro cui il Torino ha pareggiato maggiormente in Serie A (55), inclusi tutti gli ultimi quattro match.

Il Torino non batte il Milan in Serie A dal novembre 2001: da allora 11 successi rossoneri (uno a tavolino) e 11 pareggi in 22 sfide.

Torino-Milan: dove vederla in TV e streaming, info orario

Torino-Milan si gioca domenica 28 aprile alle 20.30. La gara sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Torino-Milan in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma destinata agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Probabili formazioni di Torino-Milan

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Belotti. Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Info biglietti Torino-Milan

I biglietti per Torino-Milan sono acquistabili presso le ricevitorie VivaTicket abilitate, online sul sito del Torino oppure presso la biglietteria dello stadio. La vendita libera inizia il 15 aprile alle 10 e si chiude domenica 28 aprile alle 20.30. Di seguito i prezzi dei biglietti per Torino-Milan: