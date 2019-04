L'annuncio ufficiale ATP: le Finals 2021-2025 si giocheranno a Torino

La città piemontese ospiterà gli otto giocatori migliori al mondo per cinque edizioni, battuta la concorrenza di Londra e Tokyo.

di Antonio Cunazza - 24/04/2019 12:31 | aggiornato 24/04/2019 12:35

Ora è ufficiale: Torino ospiterà le ATP Finals di tennis 2021-2025. L'annuncio è stato dato dalla stessa ATP, la massima organizzazione del tennis maschile mondiale, con un video sui suoi profili social, e ha messo la parola fine ai ritardi e alle attese di una decisione attesa ormai da quasi due mesi.

Torino ha battuto la concorrenza di Londra, che si candidava per la conferma, Tokyo, Singapore e Manchester. È un momento storico per la città piemontese, che ottiene l'organizzazione del torneo più importante e scintillante del calendario tennistico annuale.

Il tennis italiano, inoltre, si conferma in grande risalita nella credibilità organizzativa a livello mondiale: Milano sta già ospitando le ATP Finals Next Gen, riservate ai migliori otto under21 della stagione, e Roma continua a migliorarsi nella gestione sempre più di qualità degli Internazionali, il torneo valido per il circuito Masters 1000.

Djokovic in azione nella finale 2018 alla O2 Arena di Londra

Le ATP Finals di tennis a Torino dal 2021 al 2025

Le ATP Finals sono il torneo più importante del calendario del tennis. L'evento che chiude la stagione e che mette in competizione gli otto migliori giocatori al mondo per decretare il più forte di tutti, il Maestro, dalla sua creazione (1970) ha attraversato le città più importanti del mondo, iniziando con un format itinerante (Tokyo, Parigi, Barcellona, Boston, Melbourne, Stoccolma).

Si è poi stabilito negli Stati Uniti per tredici anni (un anno a Houston e 12 anni al Madison Square Garden di New York) e dagli anni '90 è passato prima in Germania (nove anni fra Hannover e Francoforte), poi in Asia (Shanghai), fino a Londra dal 2009 a oggi. Ora l'arrivo in Italia, a Torino, per cinque edizioni dal 2021 al 2025.

Torino ha una lunga storia di tennis alle spalle: gare di Coppa Davis si sono giocate qui nel 2013, nel 1973 e nel lontano 1931 (all'esterno del vecchio Stadium di Torino, impianto ormai scomparso in centro città), a cui si aggiunge un'edizione speciale degli Internazionali d'Italia nel 1961. A questo elenco si aggiungono oggi le ATP Finals (si giocheranno al PalaAlpitour, a fianco allo Stadio Olimpico Grande Torino), che diventano l'evento tennistico più importante nella storia del nostro paese.