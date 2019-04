Biancocelesti impegnati nella trasferta di Marassi per cercare di agganciare il quarto posto.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/04/2019 15:30 | aggiornato 24/04/2019 15:39

Sampdoria-Lazio è la gara della 34esima giornata di Serie A che vale molto per la classifica.

I blucerchiati sono noni con 48 punti, e inseguono ancora il settimo posto, occupato dal Torino a 53. La Lazio, invece, è ottava con 52 punti e cerca di agguantare il Milan al quarto posto, distante solo 4 lunghezze.

Sampdoria-Lazio: statistiche e curiosità

Getty Images L’attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha segnato solo due reti in 23 trasferte di Serie A; la prima di queste proprio al Ferraris in questa esatta sfida dello scorso campionato (Sampdoria-Lazio 1-2).

L’attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha segnato solo due reti in 23 trasferte di Serie A; la prima di queste proprio al Ferraris in questa esatta sfida dello scorso campionato (Sampdoria-Lazio 1-2).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha messo a segno sette reti in 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria: contro nessuna squadra della competizione ha segnato di più. Tuttavia, è rimasto a secco in tutte le ultime tre trasferte al Ferraris contro i blucerchiati.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, a quota 149 reti in Serie A, ha segnato 41 gol nel corso degli ultimi due campionati, appena due in meno di quanti ne aveva realizzati complessivamente nelle precedenti sei stagioni nella competizione.

L’ultima volta che la Sampdoria ha segnato più delle 53 reti attuali dopo 33 partite in una singola stagione di Serie A è stata nel 1996/97 (59).

Solo Chievo e Frosinone (entrambe a otto) hanno perso più incontri della Sampdoria (sette) dall’inizio di febbraio in Serie A.

La Sampdoria è la squadra attualmente in Serie A che attende da più incontri il pareggio nella competizione: 13, nei quali i blucerchiati hanno ottenuto sei successi e sette sconfitte.

La Lazio ha vinto solo due delle ultime otto gare di campionato in seguito ad una partita di coppa, tra Europa League e Coppa Italia (2N, 4P). Uno dei due successi biancocelesti nel parziale è proprio nella più recente di queste, 3-0 a marzo contro la Roma dopo l’andata della semifinale di Coppa Italia.

La Lazio ha ottenuto il successo in tre delle ultime cinque trasferte al Ferraris in Serie A tra Genoa e Sampdoria (1N, 1P), parziale nel quale nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata.

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe in Serie A contro la Lazio (1N, 4P): 2-1 in rimonta nell’aprile 2016 con Vincenzo Montella in panchina.

La Lazio ha vinto 10 delle ultime 14 gare di Serie A contro la Sampdoria (3N, 1P), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti quattro.

Probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Cataldi, Lulic; Correa; Immobile.

Sampdoria-Lazio: dove vederla in TV e streaming, info orario

Sampdoria-Lazio si gioca domenica 28 aprile alle 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La gara sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Sampdoria-Lazio in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, o in alternativa su Now TV.

Sampdoria-Lazio: info biglietti e prezzi

I biglietti di Sampdoria-Lazio sono acquistabili presso le ricevitorie autorizzate Ticketone-Listicket, online sul sito di Ticketone, tramite il call center di Ticketone (892.101) oppure presso il botteghino dello stadio solo nel giorno della gara, dalle 16 alle 18. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti di Sampdoria-Lazio:

Tribuna inferiore: 80€

Distinti: 40€

Gradinata nord: 20€

Settore ospiti: 20€

Quote e pronostico di Sampdoria-Lazio

I bookmakers sono a favore della Lazio per la gara contro la Sampdoria. Il 2 dei biancocelesti è infatti quotato 2.35 su William Hill, mentre l'1 dei blucerchiati va a 3.1 su Betway. Ecco le quote 1X2 di Sampdoria-Lazio:

Betway

1: 3.1

X: 3.5

2: 2.25

Bet365

1: 3

X: 3.4

2: 2.3

Unibet

1: 2.95

X: 3.6

2: 2.3

William Hill