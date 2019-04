Il tecnico dei Red Devils avvisa i suoi sul gioco irruento degli avversari, a suo avviso non punito abbastanza dagli arbitri. La replica di Guardiola: "Non mi è piaciuto, io e la mia squadra non lavoriamo così."

Il derby, con tutto il carico di tensioni che inevitabilmente si porta dietro, è sempre il derby. E Manchester United-Manchester City, piatto forte di una Premier League arrivata ormai alle battute finali, non fa certo eccezione. Quella tra Red Devils e Citizens è una sfida che promette spettacolo e che per entrambe le squadre può valere un'intera stagione, uno scontro tra titani che va in scena dal lontano 1894 e a cui il tecnico dei padroni di casa Ole Solskjaer ha pensato di aggiungere ulteriore pepe con alcune considerazioni sul gioco dei rivali e su come questo venga visto dagli arbitri.

Alla vigilia di una gara che potrebbe essere decisiva per la stagione del Manchester United e per la sua eventuale permanenza all'Old Trafford, il norvegese ha infatti parlato delle insidie che nasconde una partita contro gli uomini di Guardiola annunciando che come prevedibile il City presserà altissimo fin dal primo minuto di gioco e lasciando velatamente intendere che questo tipo di strategia possa nascondere l'intenzione di giocare duro, con la consapevolezza che i falli in attacco raramente vengono sanzionati con richiami o cartellini.

In certe zone del campo non prendi tanti cartellini, non è vero? Ma questo solo perché mandano molti giocatori in avanti, pressano alto, cercano di riguadagnare il possesso e commettono molti falli perché sanno che in attacco hanno meno possibilità di essere ammoniti. Sta a noi uscire da quel pressing, farci trovare pronti, giocare a uno o due tocchi, non dare loro il tempo. Poi starà al direttore di gara.

Parole che non sono affatto piaciute a Josep Guardiola, tecnico che anche al Manchester City, in Premier League, sta tentando di importare la filosofia tattica appresa e sviluppata ai tempi del Barcellona e poi esportata anche al Bayern Monaco. Quello di Solskjaer è stato visto dallo spagnolo come un tentativo di condizionare l'arbitro della sfida, l'esperto 48enne Andre Marriner, e un'assoluta mancanza di rispetto verso un uomo che assicura di non aver mai visto il calcio in questi termini.

No, non mi è piaciuto quello che ha detto. La mia squadra non è costruita per fare questo tipo di giochetti, assolutamente no. Forse voleva mettere sotto pressione l'arbitro, anche se non credo che funzionerà. Io e la mia squadra non lavoriamo così, so cosa dico ai miei giocatori, quello che chiedo è di riconquistare subito il pallone, è possibile che ci siano dei contatti, dei falli, per questo c'è un arbitro. Non ho mai giocato per commettere falli, con un possesso medio del 65-70% come possiamo farlo? Magari alla fine della partita potrete chiedergli di nuovo cosa ne pensa.

Una risposta infastidita ma tutto sommato glaciale quella del tecnico del City, che all'Old Trafford stasera si giocherà moltissimo e non vuole distrazioni per i suoi: la cocente eliminazione patita in Champions League a opera del Tottenham ha lasciato ai Citizens ancora due obiettivi stagionali, la FA Cup (la finale contro il Watford andrà in scena il prossimo 18 maggio) e la vittoria della Premier League per cui Aguero e compagni stanno lottando spalla a spalla con il Liverpool di Klopp.

Al momento il City è secondo a due punti di distanza ma con una gara in meno, quella di stasera contro i cugini dello United: i quali, d'altro canto, non possono che cercare di conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze relative a un quarto posto che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League e che andrà conquistato battendo la concorrenza di Arsenal e Chelsea. I Red Devils al momento sono a quota 64 punti, con i Gunners a 66 e i Blues di Sarri a 67 - ma con una gara in più.

È evidente dunque che a questo punto della stagione non ci sia più spazio per i calcoli: Manchester United e Manchester City si sfideranno con la consapevolezza che una sconfitta rischierebbe di tagliarle fuori dai rispettivi obiettivi ma anche certe del fatto che anche un pareggio, a questo punto, non accontenterebbe nessuno. A entrambe serve soltanto la vittoria, ecco perché stasera, nel "teatro dei sogni" dell'Old Trafford, probabillmente gli appassionati potranno godersi un match da sogno. Polemiche, a quanto pare inevitabili, a parte.