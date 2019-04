I Citizens di Guardiola stendono 2-0 i cugini dello United e si riprendono la vetta della classifica al termine di una gara autoritaria che li vede costantemente padroni del campo. Decisivo l'ingresso di Sané.

0 condivisioni

di Simone Cola - 24/04/2019 23:15 | aggiornato 24/04/2019 23:19

Dopo la sfida dell'Old Trafford non ci sono più dubbi: allo stato attuale delle cose, un abisso separa il Manchester United e il Manchester City, con quest'ultimo capace di imporsi 2-0 con facilità in casa dei rivali riprendendosi così la testa della classifica della Premier League lasciata solo per tre giorni al Liverpool di Jurgen Klopp. E per quanto fatto vedere in campo in un derby che prometteva scintille i Citizens di Guardiola, autori di una prova a dir poco autoritaria, restano i favoriti per la vittoria finale di un torneo su cui si può discutere se sia o meno il più bello al mondo ma di certo è il più emozionante.

Un derby è sempre importante, ma stavolta ad aggiungere importanza alla stracittadina numero 160 in campionato c'è anche la situazione di classifica in Premier League delle due squadre: a 4 giornate dalla fine il Manchester United insegue un quarto posto distante tre punti che garantirebbe ai Red Devils l'accesso alla prossima Champions League e la probabile permanenza al tecnico Solskjaer, mentre il City vuole confermarsi campione d'Inghilterra e non può permettersi di perdere terreno nei confronti del Liverpool, primo a +2 ma con una gara giocata in più.

Lo United scende in campo a sorpresa con un 5-3-2 molto accorto in cui si rivede Matteo Darmian, appena 6 presenze in tutta la stagione e in campo per l'ultima volta il 16 dicembre 2018, escluso il minuto giocato il 19 gennaio nella vittoria di misura sul Brighton. Evidente l'intenzione dei Red Devils di coprirsi nonostante si giochi all'Old Trafford, mentre il City schiera la formazione-tipo, con Zinchenko terzino sinistro e Kompany centrale di difesa in coppia con Laporte.

Ole Solskjaer e Pep Guardiola, tecnici rispettivamente di Manchester United e Manchester City.

Premier League, il City regola lo United e si riprende la vetta

La gara è accesa fin dai primi minuti: lo United attende il City al limite della propria area di rigore, lasciandogli campo e cercando di ripartire in velocità una volta riconquistata la sfera. Un piano, quello di Solskjaer, che inizialmente funziona anche molto bene, tanto che dopo una parata di De Gea su pericolosa deviazione di Smalling sono i padroni di casa a farsi vivi prima con una botta da lontanissimo di Fred e poi con Lingard che in acrobazia tenta il gol impossibile su lancio tagliato di Pogba.

Lentamente però il Manchester City prende ancor più nettamente possesso del campo, manovrando a proprio piacimento e schiacciando lo United che si difende con 8 uomini. Un fortino che sembra reggere ma che potrebbe crollare improvvisamente quando al 44esimo una bella combinazione in velocità tra David Silva, Bernardo Silva, Aguero e Sterling libera quest'ultimo al tiro da pochi passi: la conclusione è debole e facile preda di De Gea, che come tutto l'Old Trafford può tirare un sospiro di sollievo.

Nella ripresa il copione sembra ripetersi così come gli equilibri in campo, con lo United che difende e il City che fa la gara senza riuscire a sfondare. Al 50esimo però Fernandinho deve uscire per infortunio e Guardiola ne approfitta per anticipare un cambio che probabilmente avrebbe comunque fatto, inserendo al posto del mediano brasiliano il guizzante esterno offensivo Sané. Due minuti dopo i Citizens passano con Bernardo Silva, che dopo uno splendido slalom fulmina De Gea sul primo palo, sfiorano il raddoppio con Aguero subito dopo e sul ribaltamento di fronte rischiano grosso su un'invenzione di Rashford non finalizzata a dovere da Lingard.

La partita si è accesa, il City vuole riprendersi la vetta della Premier League e lo United non intende abbandonare la rincorsa al quarto posto: costretti inevitabilmente ad alzare il proprio baricentro, gli uomini di Solskjaer si espongono però fatalmente alle rapide ripartenze degli avversari che al 66esimo passano ancora con Sané, servito splendidamente da Sterling dopo un contropiede che taglia a fette la difesa dei Red Devils. La gara praticamente finisce qui: il Manchester City controlla quello che rimane di una partita che dopo la prima mezz'ora di gioco lo ha visto assoluto padrone del campo e conquista una meritata vittoria che lo proietta nuovamente in cima alla classifica, con ottime possibilità di confermarsi campione d'Inghilterra.

Bernardo Silva festeggiato dai compagni dopo il gol che sblocca la gara al 54esimo.

Le pagelle di Manchester United-Manchester City

Manchester United (5-3-2): de Gea 5; Young 5,5, Darmian 6 (83' Sanchez SV), Smalling 6, Lindelof 6, Shaw 5; Pereira 5,5 (72' Lukaku 6), Fred 5,5, Pogba 5,5; Lingard 5,5 (83' Martial SV), Rashford 6.

Manchester City (4-3-3): Ederson 6,5; Walker 6,5, Kompany 7, Laporte 6,5, Zinchenko 6; Gundogan 6,5 (89' Danilo SV), Fernandinho 6,5 (51' Sané 7), David Silva 6,5; Bernardo Silva 7,5, Aguero 6,5 (89' Gabriel Jesus), Sterling 7.

FULL-TIME Man Utd 0-2 Man City



The champions triumph at Old Trafford to reclaim top spot and take control of the title race #MUNMCI pic.twitter.com/aeX66AQPUY — Premier League (@premierleague) April 24, 2019

I migliori

Sané - 7

Non sarà il giocatore ideale per Guardiola, avrà limiti tattici e porterà troppo il pallone, ma quando si accende è sempre pericoloso: il suo ingresso aumenta la pressione del City, che due minuti dopo trova il gol del vantaggio in una gara chiusa proprio da una precisa conclusione del tedesco, che consegna vittoria e primato in classifica ai suoi.

Bernardo Silva - 7,5

Ha il merito di sbloccare una gara che poteva diventare difficile ma non solo: nei momenti in cui il City sembra tergiversare troppo è l'uomo che suona la sveglia, che accelera e che crea la superiorità numerica. Guardiola sostiene che quando sta bene ce ne sono pochi migliori di lui, e a giudicare da quanto visto stasera non ha tutti i torti.

I peggiori

Shaw - 5

Partita di grande sofferenza per gli esterni dello United, che soffrono le iniziative in velocità e le sovrapposizioni dei Citizens e faticano a fare le due fasi. Mentre Young a destra perlomeno è protagonista di qualche iniziativa che allenta la pressione, Shaw gioca una gara timida, faticando continuamente a trovare la posizione.

De Gea - 5

Sembra in giornata, è bravo e reattivo su una deviazione di pericolosa di Smalling in avvio di gara e su un tiro di Sterling nel finale del primo tempo, ma su entrambi i gol ha pesanti responsabilità e nel finale sembra evidentemente poco lucido e frustrato.