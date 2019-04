L'attaccante del Southampton ha impiegato appena 7 secondi per segnare il gol del vantaggio contro il Watford: battuto il record del 2000 che apparteneva a Ledley King.

di Daniele Rocca - 24/04/2019 08:00 | aggiornato 24/04/2019 08:05

Resterà il gol più veloce nella storia della Premier League per molto tempo. O potremmo dire: for a Long time. L'attaccante del Southampton, Shane Long, è l'uomo del record. Nessuno prima di lui aveva impiegato così poco tempo per andare in rete nel campionato inglese. Decisamente un bel modo per entrare a far parte del Guinness dei primati.

Gli sono bastati poco più di sette secondi (7''69 per l'esattezza) per portare in vantaggio la sua squadra contro il Watford. Sono i padroni di casa a battere il calcio d'inizio: pallone arretrato verso Cathcart, che sul pressing di Long decide di calciare lungo, ma il rimpallo favorisce il centravanti irlandese che si presenta davanti a Foster e non sbaglia.

Un sigillo importante anche per la classifica dei Saints. A Vicarage Road, il recupero della 31esima giornata di Premier League termina con il risultato di 1-1: al gol lampo del Southampton risponde Gray proprio allo scoccare del 90esimo. Un pareggio comunque positivo per la squadra di Ralph Hasenhüttl, che si porta a +6 sulla zona retrocessione, attualmente occupata dal Cardiff. E nella prossima giornata, in casa contro il Bournemouth, potrebbe arrivare la salvezza aritmetica.

Getty Images L'esultanza dell'attaccante del Southampton, Shane Long (32)

Fischio d'inizio del signor Mike Dean, passano pochi secondi, Southampton già avanti. Merito di Shane Long, l'uomo che entra di diritto nella storia della Premier League. Battuto il precedente record che apparteneva a Ledley King, leggenda del Tottenham. Era il 9 dicembre del 2000, il difensore degli Spurs segnò il gol del vantaggio contro il Bradford dopo appena 9 secondi. La partita terminò con il rocambolesco risultato di 3-3.

Ma non serve tornare così indietro nel tempo per trovare un'altra rete-flash. Nella passata stagione anche Christian Eriksen è entrato a far parte del club: il suo gol al Manchester United è arrivato quando il cronometro segnava 10''54. Un cronometro molto preciso verrebbe da dire. Due centesimi meglio fece Alan Shearer, durante una vittoria per 2-0 del suo Newcastle contro l'altra squadra di Manchester, il City (gennaio del 2003).

Chiude la top 5, Mark Viduka. Bisogna tornare al 17 marzo 2001, il gigante australiano c'ha messo 11 secondi (o poco più) per portare avanti il suo Leeds sul campo del Charlton. Ma l'attaccante del Southampton ieri ha fatto meglio di tutti loro: resterà il gol più veloce nella storia della Premier League. For a Shane Long time.