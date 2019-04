Lillard elimina i Thunder con una tripla da metà campo allo scadere, dimostrando la capacità di essere un clutch scorre con pochi eguali.

L’NBA è una lega che non ti perdona. Se sei in un momento di scarsa identità, soprattutto nei playoff e incontri la squadra sbagliata o che si accoppia male con le tue caratteristiche non c’è nulla da fare, soccombi. È successo ai Blazers nella scorsa stagione, quando forse con questo gruppo non erano pronti a fronteggiare l’esperienza e l’identità dei Pelicans che li hanno maltrattati eliminandoli 4-0. La delusione è stata cocente, sono stati messi in dubbio tutti: dall’allenatore ai giocatori, da McCollum a ovviamente il leader Damian Lillard. Tutti a processo, nessuno escluso, ma ai blocchi di partenza la squadra è rimasta quella con qualche piccolo correttivo.

Arriva un’ottima stagione regolare, un ruolino di marcia invidiabile nella pur complicata Western Conference e, complice anche qualche harakiri altrui, i Blazers arrivano al rush finale della stagione con la possibilità di agguantare il terzo posto. Quando la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, Jusuf Nurkic, pedina a dir poco fondamentale del roster, cade e si frattura tibia e perone a ridosso dei playoff lasciando i suoi senza il riferimento nel pitturato. Sembra tutto finito...un’altra volta. Invece i Blazers si compattano, lanciano un rush finale notevole e si conquistano il terzo posto a Ovest.

Tutti nella bagarre degli ultimi tre posti vorrebbero incontrarli, perché sono la squadra che si sfalda nei playoffs, quella che non ha il proprio leader nel pitturato e sulla quale si questiona anche il valore delle stelle Lillard e McCollum. I “fortunati” sono gli Oklahoma City Thunder e ne nasce una serie dalle mille emozioni, ma anche dalle tante parole e da un solo vero vincitore: Damian Lillard.

NBA: Lillard chiude le serie con senso del dramma

È passato qualche anno, ma in pochi si sono dimenticati come Damian Lillard avesse chiuso la serie del 2014 contro gli Houston Rockets, con un buzzer beater che definire drammaturgico è riduttivo. Il video aiuta a rinfrescare la memoria e i Rockets ci hanno messo del tempo prima di riprendersi da uno dei più importanti game winner che la storia recente dei playoff NBA possa ricordare. Quando un giocatore ha il vizio del canestro decisivo non lo perde certo per qualche sconfitta o delusione di troppo, anzi spesso nei campioni questi momenti sono il vero propellente:

Non mi importa che qualcuno dubitasse di me. Ci sono abituato. Anzi, questi dubbi e questo scetticismo mi aiutano a dare sempre di più e fare tutto ciò che posso per vivere momenti come questi.

C’è ben poco da dire se non ammirare la stella dei Blazers e come ha saputo chiudere la serie contro i Thunder. I suoi recuperano uno svantaggio in doppia cifra nel quarto periodo del primo elimination game, agguantano i Thunder, ma poi quando George segna il sorpasso, è Lillard a pareggiare e avere la palla della vittoria. Palleggi sul posto. Non sembra voler far nascere nulla perché lui sa già: step laterale e tripla da dieci metri: solo rete. È pandemonio al Moda Center e lui fa “ciao” con la mano agli avversari eliminati, rei di aver parlato troppo, oltre che a sproposito nella serie.

Parole contro fatti

È indubitabile che Russell Westbrook e Damian Lillard siano due stelle di prima grandezza e il loro scontro diretto ha fatto scintille da subito. Westbrook ha parlato, probabilmente troppo, in campo perdendo di vista il quadro generale e riducendo tutto alla sua sfida con Lillard, mentre l’avversario ha graffiato nei momenti importanti e ha votato il suo gioco alla vittoria della squadra. Due modi di interpretare lo stesso gioco che ovviamente in base al risultato vengono giudicati, ma che entrambi sono volti alla competizione, come detto anche da McCollum in una conferenza stampa post partita:

Sono due stelle, due grandissimi giocatori che amano competere. Godiamoci lo spettacolo perché nessuno vuole fare un passo indietro.

Se dodici mesi fa il silenzio e la concentrazione di Lillard sembravano remissività, ora sembrano focus e concentrazione, ma non c’è modo giusto o sbagliato di essere una stella NBA. Dame è così e molte volte lo abbiamo dato per scontato da quel 2014. Ora si sta prendendo la sua rivincita che per lui non è zittire gli scettici, ma semplicemente vincere con la propria squadra. Un leader, un uomo franchigia, una stella fa questo, anche quando tutti sono contro di lui.