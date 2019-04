Il centrocampista belga parla della differenza di ambiente fra la Capitale e Milano: "I giallorossi sono più affettuosi, qui gira tutto intorno al business".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/04/2019 19:10 | aggiornato 24/04/2019 19:14

La partita di sabato scorso è stata speciale per Radja Nainggolan, che dopo anni alla Roma ha affrontato la sua ex squadra da avversario pur non sfoderando una grande prestazione (come dimostrato dalla sostituzione nel secondo tempo).

Nainggolan parla delle differenze fra tifosi romanisti e interisti

Ma il belga ha parlato in un'intervista rilasciata a Bein Sports proprio della differenza di ambiente fra la Capitale e la sua Inter, spiegando che il più grande cambiamento riguarda il modo dei tifosi di approcciarlo.

A Roma i tifosi sono più calorosi verso la loro squadra, qui gira tutto attorno al business: i giallorossi sono più affettuosi.

Di certo però Nainggolan è un giocatore di alto livello e per questo viene costantemente riconosciuto dai suoi sostenitori quando gira per la città e proprio in questo, secondo lui, Roma e Milano si assomigliano molto.