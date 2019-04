Mourinho: "Il mio futuro non è in Premier. L'Inter? Una famiglia"

Scrivo molto sulla nostra chat perché non sto lavorando. Era un gruppo fantastico, li ho aiutati ad arrivare al massimo punto della loro carriera, ma loro hanno fatto lo stesso con me.

Infine l'allenatore ha spiegato il rapporto che aveva con i calciatori che componevano quella rosa. E con cui è ancora spesso in contatto, in particolare durante il suo periodo di inattività dalla panchina.

Per me l'Inter è una famiglia, incontro ancora tifosi nerazzurri a Londra che mi abbracciano. In Italia il calcio si vive costantemente, è il mio habitat naturale.

La mia prossima tappa sarà lontana dall'Inghilterra, mi sto preparando per il futuro in modo da essere pronto per la mia nuova panchina.

Mou è stato intervistato da Diletta Leotta e si dice già pronto a tornare al lavoro dopo l'esonero dal Manchester United arrivato pochi mesi fa. La sua prossima squadra però non giocherà in Premier League.

Il tecnico portoghese si racconta in una lunga intervista a DAZN: "Mi sto preparando al meglio per la mia prossima panchina".

