In MotoGP le tre Case giapponesi e la Rossa di Borgo Panigale si spartiscono vittorie e podi, mentre la moto austriaca e quella veneta arrancano, raccogliendo solo delusioni e briciole.

di Mirko Colombi - 24/04/2019 13:13 | aggiornato 24/04/2019 13:16

Tre tappe, tre Paesi visitati, tre Gran Premi disputati. La MotoGP è all'inizio del cammino 2019 ed alcuni verdetti possono essere già stilati. Qatar, Argentina e Stati Uniti, gare con differenti vincitori. A Losail è stato Andrea Dovizioso a tagliare per primo il traguardo. Marc Marquez ha trionfato a Termas de Rio Hondo. Affermazione perentoria di Alex Rins ad Austin. Ricapitolando, Ducati, Honda e Suzuki.

Le Yamaha dove erano? Pur senza calcare il gradino più alto del podio, i piloti dotati di M1 hanno espresso una ottima competitività in prova ed in qualifica. Quando occorreva portare punti nel garage solo Valentino Rossi ha saputo sfruttare il potenziale della quattro cilindri di Iwata, cogliendo due secondi posti che valgono proprio la seconda posizione in campionato. Sebbene non abbia ancora la velocità messa in mostra dalle Ducati, la Yamaha c'è, con Morbidelli, Vinales e Quartararo capaci di tenere il passo delle migliori.

Qualcuno manca all'appello. Sono due i nomi: KTM ed Aprilia. La Casa austriaca sta profondendo un importante investimento nel Motomondiale, schierando piloti e mezzi in tutte le classi, addirittura quattro nella MotoGP. Zarco, Syahrin, Pol Espargarò e Miguel Oliveira. Le RC16 arancioni e blu, però, arrancano. Discorso simile per l'azienda veneta, che ha una RS-GP rinnovata, ingegneri da Formula Uno e Andrea Iannone. Malgrado questi componenti, solo Aleix Espargarò tiene alta la testa, navigando dalle parti della top ten. Considerando l'esperienza e la capacità di KTM ed Aprilia, i risultati ottenuti non sono buoni.

Valentino Rossi è il miglior pilota Yamaha e tiene testa a Honda e Ducati

Ducati, Honda, Suzuki e Yamaha si spartiscono vittorie e podi MotoGP

Vittoria - al fotofinish - di Dovizioso nella notte di Losail, con una velocissima DesmosediciGP dotata e contestata. Il cucchiaio aerodinamico non è piaciuto alla concorrenza, che non si è fatta problemi ad esporre reclamo. Rifiutato. In seconda istanza, sulle Honda ufficiali appare una copia dell'ennesima invenzione del genio Gigi Dall'Igna. Ducati è in vetta al Mondiale con Dovizioso e, anche in Texas, ha centrato un podio con Jack Miller. Petrucci ancora non ha il passo dei primi, ma è lì. In ogni caso, la Rossa è la moto da battere e da emulare, grazie a doti di potenza ed una gestione elettronica finissima. Cucchiaio ed aereodinamica a parte.

Dopo avero copiato il cucchiaio già citato, la R213 V ha vinto. Sarà un caso? A Termas il campione in carica numero 93 ha messo in campo il solito stile spericolato, imbarazzando i rivali. Pure Crutchlow stava andando forte, prima della penalizzazione. L'unico pilota che veramente stenta è Lorenzo, in un discorso che abbiamo già affrontato. Diversamente, la Casa dell'ala dorata sta proponendo una moto competitiva, capace di vincere gare ed il titolo.

Potrebbe essere una lotta a tre, grazie a Valentino Rossi. Sua la Yamaha migliore del lotto. Rossi tiene testa ed è tra i primi, facendo valere la propria esperienza ed un talento mai tramontato. La M1 non ha ancora vinto, però è seconda in classifica. Non andrebbe male nemmeno Vinales, se non ne combinasse una più di Bertoldo. Il catalano è costretto a guardare da dietro un altro catalano, Alex Rins, strepitoso primo al CoTA texano, dove ha riportato la GSX-RR in vetta al motociclismo internazionale, quello della MotoGP. Da lì in poi, la battaglia sarà tra quattro marche diverse, perché la moto del team Ecstar è agile e precisa e Rins sa guidare forte. Molto forte.

Scarsi risultati per Iannone con la Aprilia MotoGP

KTM ed Aprilia lontane. Per loro restano le briciole

Ingenti investimenti per la Casa di Mattighofen ed uno sponsor più che generoso ma, per ora, nessun acuto. A parte una decente prova di Pol Espargarò in America (con quasi 30 secondi di ritardo dal vincitore) per il resto, solo sofferenze. Il team Tech3 di Hervè Poncharal lasciò la fornitura "satellite" di Yamaha per passare alle KTM factory, ed il passo è stato peggiorativo: nessun podio, nemmeno un acuto in prova. Johann Zarco - francese due volte iridato Moto2 e già sul podio in MotoGP - proprio non trova confidenza con la RC16. Sotto accusa il telaio in tubi, dotazione tecnica ritenuta datata e limitata. Ma in Austria non vogliono toccare il proprio cavallo di battaglia.

Ingaggiando Massimo Rivola, a Noale cercavano il salto di qualità. Un ingegnere che vanti esperienza in Formula Uno era la l'antidoto Aprilia, nel tentativo di sciogliere i nodi di performance e guidabilità della RS-GP. Acquistando Andrea Iannone, si pensava che il podio fosse - finalmente - raggiungibile. Per il momento no, infatti. è solo e sempre Aleix Espargarò a distinguersi. Il pilota di Vasto, invece, fa copertina. Buono per il marketing, ma i risultati non arrivano ed il piatto italiano langue.

Cosa dovrebbe fare, quindi, KTM ed Aprilia per reagire? L'impressione legata a ciò che accade nei box arancioni è la seguente: su quattro piloti, non c'è davvero un top rider che sappia indirizzare lo sviluppo tecnico nella giusta direzione. Troppe moto, tanta dispersività nello staff arancione. Per la Casa di Noale, il discorso è diverso. Da sempre visionaria e geniale, Aprilia cerca soluzioni tutte sue. Il cucchiaio "triplano" montato nei test di Austin aiuterà a risolvere i problemi della RS-GP ufficiale? Lo vedremo proprio a Jerez in occasione del quarto Gran Premio MotoGP stagionale.