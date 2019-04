Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il contratto del Matador scade nel 2020, mentre ai francesi piace il centravanti argentino. Lo scoglio è l'ingaggio dell'uruguaiano.

di Luca Guerra - 24/04/2019 11:21 | aggiornato 24/04/2019 11:25

A cinque partite dalla fine di una stagione, fondamentali per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, l'Inter si trova ad affrontare il capitolo riguardante uno dei principali protagonisti del calciomercato 2019/2020: Mauro Icardi. Se da una parte la moglie-agente dell'attaccante argentino, Wanda Nara, continua a ribadire che il marito resterà a Milano, dall'altra le sirene dei top club europei suonano alla porta del numero 9.

Tra le società alla finestra per il centravanti di Rosario, c'è il Paris Saint-Germain. Il club francese è chiamato a un profondo restyling della rosa dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions League per mano del Manchester United e nei piani di Tuchel Icardi rappresenterebe il finalizzatore ideale per la manovra dei parigini. Così, il nome di Icardi, già sondato in passato dal PSG, è tornato di stretta attualità.

La vera novità sull'agenda del club francese, però, sarebbe rappresentata dalla contropartita tecnica che l'approdo di Icardi in Francia potrebbe comportare. Gli ultimi rumors di calciomercato, riportati dalla Gazzetta dello Sport, infatti, non escludono che a viaggiare sulla tratta Parigi-Milano possa essere Edinson Cavani, centravanti del Paris Saint-Germain con contratto in scadenza a giugno 2020.

Mercato Inter, Edinson Cavani può tornare in Italia con Mauro Icardi al PSG

Mercato Inter, Icardi vale almeno 70 milioni: per Cavani il nodo è l'ingaggio

Ma quanto vale Mauro Icardi? Domanda lecita, se riferita a un calciatore che dal 2013 ad oggi con la maglia dell'Inter ha realizzato 123 reti in 214 partite ma negli ultimi due mesi ha visto il campo con il contagocce. Per Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio, il cartellino del centravanti argentino vale almeno 70 milioni di euro. Una cifra estremamente abbordabile per le casse del ricco club francese, chiamato però a fare i conti con i limiti imposti dal rispetto del Fair Play Finanziario. Qui entra in gioco Cavani, profilo estremamente gradito ai nerazzurri. L'inserimento del Matador nella trattativa permetterebbe anche di far crescere la quotazione dello stesso Icardi. C'è però un nodo: l'ingaggio percepito in Francia dall'uruguaiano, pari a 10 milioni di euro netti all'anno e fuori dal tetto salariale dell'Inter.

Calciomercato Inter, Mauro Icardi a San Siro con la moglie-agente Wanda Nara

Il fattore ambientale potrebbe essere alla base di una delle maggiori suggestioni del calciomercato 2019. Icardi potrebbe cambiare aria dopo le frizioni con dirigenza e tifosi dell'Inter, Cavani vuole cancellare la stagione più opaca dal suo arrivo in Francia e le continue schermaglie con Neymar. Nel mezzo, c'è l'Atletico Madrid, che aveva sondato nelle scorse settimane la posizione del Matador, raccogliendo una disponibilità di massima, e ora ha anche posato gli occhi su Icardi. Che possa essere il ruolo di terzo incomodo dei Colchoneros a convincere Inter e PSG ad accelerare, rendendo un'idea la base per una trattativa vera e propria?