Sarà la 35enne Stephanie Frappart, già 75 match di Ligue 2 alle spalle. Solo la tedesca Bibiana Steinhaus ha diretto in una delle principali leghe europee prima di lei.

di Alberto Casella - 24/04/2019 12:23 | aggiornato 24/04/2019 12:27

In Italia nemmeno se ne parla e, quando ci decideremo ad affrontare l'argomento delle donne chiamate a dirigere partite di serie A maschile, dovremo prima pagare pegno all'immancabile dibattito lessicale per decidere se vadano chiamate arbitre o arbitri donna, direttore o direttrici di gara o chissà come. Intanto, domenica tocca alla Ligue 1.

Il pioniere era stata la Bundesliga: il massimo campionato tedesco, infatti, aveva aperto la strada, designando la prima donna a dirigere una partita dei maschietti già due anni fa e domenica la nuova Rivoluzione Francese parte da Amiens.

Nulla di strano, sia chiaro. Anzi, la Federazione francese non fa altro che aderire a una richiesta della FIFA che tempo fa aveva invitato tutte le federazioni che avevano un arbitro selezionato per il Campionato del Mondo femminile in programma la prossima estate ad avvalersene, in modo da consentire loro di prepararsi al meglio anche in relazione alle novità tecnologiche, vedi VAR.

Sarà Stephanie Frappart la prima donna a dirigere un match di Ligue 1

Ligue 1: domenica primo match con arbitro donna

Il match di Ligue 1 prescelto è Amiens-Strasburgo, valido per la 34esima giornata del massimo campionato francese, in programma domenica 28 aprile alle ore 15. Non sarà una partita banale per Stephanie Frappart: se è vero, infatti, che gli ospiti non hanno più nulla da chiedere alla classifica, la squadra di casa, che occupa il quartultimo posto, deve ancora centrare la salvezza matematica. Per questo suo assistente al VAR sarà niente meno che l’internazionale Clement Turpin, volto ben conosciuto anche da noi per aver appena diretto Juventus-Ajax di Champions League. La Frappart, comunque, ha una solida carriera alle spalle, avendo già diretto diversi match di Coppa di Francia, oltre a 75 partite di Ligue 2. Minuta e gentile, Stephanie sa però essere molto decisa in campo: in 139 match di calcio maschile diretti, ha estratto infatti 345 cartellini gialli, 11 rossi e ha assegnato 23 rigori.

Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde féminine 2019, Stéphanie Frappart a été désignée pour officier lors de la prochaine journée de Ligue 1. https://t.co/U15Qb6pY0Q — FFF (@FFF) April 23, 2019

Bundesliga pioniera

Con il match di domenica, la Ligue 1 raggiunge così la Bundesliga che per prima aveva aperto alle "giacchette nere" femminili. Era il 10 settembre 2017 quando Bibiana Steinhaus aveva diretto Hertha Berlino-Werder Brema: da allora Bibiana ha arbitrato 14 match del massimo campionato tedesco, fra cui due trasferte del Bayern Monaco, con un bilancio di 35 ammonizioni complessive, ma senza avere mai la necessità di estrarre un cartellino rosso. Possiamo sperare, insomma, che siano lontani i tempi in cui due giocatori dello Sparta Praga erano stati puniti per aver rivolto commenti grossolanamente sessisti nei confronti di un'assistente donna:

Le donne dovrebbero stare tra i fornelli, non venire a dirigere il calcio degli uomini.