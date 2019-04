A settembre 2018 l'IA sviluppata da Olocip aveva annunciato una grande stagione per il francese sotto il profilo realizzativo: un traguardo importante per una tecnologia che continua a svilupparsi in modo sorprendente.

24/04/2019

Nonostante sia prossimo a concludere una stagione anonima e che da tempo non ha più obiettivi concreti - escluso il difficile secondo posto nella Liga - il Real Madrid sta già lavorando in vista di una stagione, la prossima, che dovrà necessariamente segnare la rinascita di un club che meno di un anno fa ancora dominava l'Europa: per perseguire questo obiettivo il tecnico Zinedine Zidane, figliol prodigo tornato a casa per restituire alle merengues la grandezza perduta, sarà chiamato a rinnovare pesantemente la squadra in sede di calciomercato.

Un'operazione tutt'altro che semplice: il Real Madrid, nonostante una stagione decisamente negativa, rimane una squadra di autentici campioni, che forse hanno soltanto bisogno di nuovi stimoli e di cui certo il club non può liberarsi a cuor leggero. Così, oltre che concentrarsi su chi arriverà in estate, le merengues devono anche valutare con attenzione chi sarà ceduto e chi invece resterà come parte importante, in alcuni casi persino fondamentale, della riscossa dei blancos.

Uno dei nomi che sicuramente faranno parte del progetto di Zidane anche nell'immediato futuro è quello di Karim Benzema: il tecnico stima enormemente il suo numero 9, al punto di aver escluso l'arrivo di qualsiasi centravanti di ruolo. Una stima decisamente meritata, dato che in questa stagione l'attaccante francese ha segnato la bellezza di 21 reti nella Liga e 30 totali, numeri che a 31 anni lo hanno avvicinato alle migliori annate in carriera. Un exploit che qualcuno aveva previsto già addirittura a inizio stagione: un software, per la precisione.

Da sempre stimato per la sua intelligenza tattica e la capacità di mettersi al servizio dei compagni, Benzema è tornato a farsi sentire anche in zona gol dopo la cessione da parte del Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

Nel corso del congresso internazionale calcistico World Football Summit andato in scena nel settembre 2018 a Madrid, infatti, Mario Garrido - responsabile dello sviluppo di Olocip, compagnia che studia intelligenze artificiali capaci di prevedere numeri e prestazioni nel mondo del calcio - aveva annunciato che secondo le analisi del software creato dall'azienda nella stagione in corso Benzema avrebbe diminuito il numero di assist distribuiti ai compagni e aumentato il numero di gol, assumendo un ruolo più centrale nel Real Madrid.

Se la scorsa stagione il francese aveva infatti segnato 0,20 gol a partita, la previsione di Olocip - che assicura che le potenzialità del software in termini di precisione nelle previsioni sono enormi - si attestava su 0,53 reti per gara, media che è diventata addirittura di 0,63 dopo i tre gol rifilati all'Athletic Bilbao nell'ultimo turno ma che anche prima della sfida con i baschi era di 0,56. Il software aveva previsto tutto, basandosi su una serie di varianti tra cui quella, di non poco conto, della partenza di Cristiano Ronaldo.

Con l'addio del portoghese era prevedibile che Benzema, che a lungo si era messo al suo servizio, modificasse il proprio stile di gioco tornando a essere produttivo in zona gol: e se nella scorsa stagione i gol del francese nella Liga erano stati appena 5, quest'anno siamo già a quota 21, 10 nelle ultime 7 giornate, addirittura 8 nelle ultime 5, un record che conferma quanto già sostenuto da Zidane, e cioè che il Real Madrid avrà bisogno di rinforzi ma non nel ruolo di centravanti, dove già dispone di un fuoriclasse.

A proposito di Cristiano Ronaldo: Olocip, la cui IA si basa sulle relazioni in campo dei calciatori e su numerosi altri fattori, aveva previsto che in Italia CR7 non avrebbe mantenuto le stesse medie realizzative ottenute in Spagna e pari a circa un gol a partita. Per lui la stima era stata ribassata a 0,8 reti per gara, comunque superiore alla media attuale: il portoghese ha segnato finora nella sua prima stagione alla Juventus 26 reti in 39 partite, una media di 0,66 gol a partita.