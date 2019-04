La squadra del Cholo vince una battaglia fantastica al Wanda Metropolitano. Apre Morata, Griezmann risponde al pareggio di Gameiro e una perla di Correa riporta avanti i Colchoneros dopo il 2-2 Parejo.

di Michele Pedrotti - 24/04/2019 21:28 | aggiornato 24/04/2019 22:03

Blindare il secondo posto e rimandare la festa del Barcellona. Gli obiettivi dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, nel match del Wanda Metropolitano contro il Valencia, sono sostanzialmente questi. Ben diversi invece quelli della banda Marcelino, che con una vittoria scavalcherebbe momentaneamente il Getafe (impegnato giovedì serà con il Real Madrid) al quarto posto. E, con questo risultato, il Barcellona potrebbe già festeggiare il 34esimo titolo in Liga con quattro giornate d'anticipo.

Ma per far sì che questo succeda, la squadra di Valverde dovrà aspettare il match contro il Levante di sabato. Già, perché al termine di una gara spettacolare l'Atleti si porta a casa tre punti fondamentali in chiave secondo posto. Morata apre le danze, l'ex Gameiro a fine primo tempo fa 1-1 mentre Griezmann riporta avanti i suoi a inizio ripresa. Dopo il pareggio di Parejo su rigore al 77' la sfida sembrava chiusa, ma pochi istanti più tardi un gol pazzesco di Correa ha consegnato la vittoria al Cholo.

Brutto colpo per il Valencia, che interrompe la corsa verso la Champions League dopo quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. La lotta però è ancora apertissima, e sarà imprevedibile fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.

Liga, Gameiro risponde a Morata nel primo tempo

I primi 10 minuti dell'Atletico Madrid sono semplicemente perfetti. Gli uomini di Simeone, infatti, fin dal calcio d'inizio mettono in campo grande energia e fanno girare benissimo il pallone. Al contrario, il Valencia si rintana nella propria metà campo mostrando pochissimo spirito di iniziativa.

E alla prima occasione utile i Colchoneros passano: palla lavorata benissimo da Lemar, che dalla sinistra cambia gioco servendo la discesa di Juanfran sulla destra, cross perfetto del terzino spagnolo e zampata vincente in area di Morata. Per l'ex Chelsea è il sesto centro in Liga in 12 partite, ormai entrato al meglio negli ingranaggi di questa squadra. L'esultanza, poi, lascia pochi dubbi sul fatto che, insieme alla moglie italiana Alice Campello, sia in arrivo il terzo figlio.

Gli ospiti attutiscono il colpo, e per qualche minuto prendono coraggio facendosi vedere dalle parti di Oblak con una conclusione di Guedes, deviata in angolo dalla difesa Atleti. Sono però i padroni di casa a rendersi ancora pericolosi, visto il mancino di Filipe Luis dalla distanza respinto da Neto. Ma la squadra di Marcelino cresce ancora, e al 36' arriva il pareggio con il grande ex, ovvero Kevin Gameiro.

Servito in area da Santi Mina, bravo anche a superare Godin con un sombrero, il francese non sbaglia e fa 5 in campionato. Venduto l'estate scorsa dai Colchoneros per 16 milioni, questo gol è sicuramente un bel sassolino tolto dalla scarpa, come dimostra l'esultanza piuttosto rabbiosa.

Getty Images Morata segna al Valencia in Liga e dedica il gol alla moglie, di nuovo in dolce attesa

Nella ripresa decide Correa

Nelle primissime fasi del secondo tempo meglio il Valencia, anche se dopo quattro minuti è ancora l'Atletico a portarsi in vantaggio. Decisivo questa volta Griezmann, bravo a superare Neto con un colpo di testa imprendibile su assist prezioso di Lemar. Quindicesimo in Liga per le Petit Diable, ventunesimo totale in stagione. Inoltre, è il primo giocatore dell'Atletico a toccare almeno quota 15 in campionato per cinque annate consecutive.

Reazione praticamente immediata degli ospiti, pericolosi con un tiro incrociato di Soler mandato in angolo da uno strepitoso intervento di Oblak. Dall'altra parte grandissima chance per Morata, fermato da Neto a un passo dalla porta ma pescato in posizione di fuorigioco dal guardalinee. Al 75' episodio che cambia di nuovo il match: su tiro di Gameiro in piena area di rigore, Saul impatta con il braccio costringendo Hernandez Hernandez, su consiglio del Var, a concedere calcio di rigore.

Dal dischetto è glaciale Dani Parejo, ex Real e beccato dal pubblico del Wanda, che sigla il suo nono gol in questo campionato. L'orgoglio della banda del Cholo però è infinito, così come è infinito il talento di Angel Correa. Servito da Thomas al limite dell'area, l'argentino fa partire un destro a giro incantevole che lascia immobile Neto e va in rete. Gol pesante per il classe '95, bestia nera del Valencia visti i tre gol negli ultimi tre incontri fra le due squadre.