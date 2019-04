Bianconeri forti sul talento portoghese, ma il Benfica spara alto. Si pensa a una strategia d'azione: proposti giocatori e una percentuale sulla futura rivendita.

di Andrea Bracco - 24/04/2019 09:03 | aggiornato 24/04/2019 09:07

Da qualche mese a questa parte tutta Europa è caduta ai piedi di Joao Felix. L'asso portoghese, che in patria viene già considerato come il papabile erede di Cristiano Ronaldo, ha stregato tutto il continente imponendosi con la maglia del Benfica: il talento delle Aguias ha esordito in prima squadra solo quest'anno, ma già ha fatto capire che la stoffa della quale è fatto è di primissimo ordine. Elemento offensivo capace di svariare su tutto il fronte d'attacco, si è messo particolarmente in mostra nelle serate di coppa, dove - soprattutto nel doppio quarto di finale poi perso contro l'Eintracht - ha messo insieme una serie di gol, assist e giocate da stropicciarsi gli occhi.

Per questo adesso lo vogliono tutti. Nelle scorse settimane il Real Madrid ha fatto dei sensibili passi avanti per sondare il terreno con la società portoghese, ma la risposta del Benfica è sempre rimasta la stessa: per assicurarsi Joao Felix ci vorranno 120 milioni di euro tondi tondi, ovvero l'esatto valore della clausola rescissoria fissata nel momento in cui il ragazzo ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il vincolo scade nel 2023, quindi è facilmente intuibile come sia il club di Lisbona ad avere - almeno per il momento - il coltello dalla parte del manico.

Servirebbe quindi un grimaldello per scardinarne le resistenze, un attrezzo che la Juventus avrebbe individuato in Jorge Mendes: il plenipotenziario agente, probabilmente il più potente e influente al mondo assieme a Mino Raiola, è in ottimi rapporti con i bianconeri e, in occasione dell'ultima partita di Europa League giocata dal Benfica, avrebbe scambiato quattro chiacchiere con la società torinese. Joao Felix è uno degli obiettivi primari per costruire quella che sarà di fatto la Juventus del futuro.

Partiamo subito col dire che a Torino non hanno intenzione di pagare l'intero importo della clausola, nonostante i soldi necessari per farlo potrebbero anche essere reperiti cedendo qualche pezzo da novanta. D'altronde non è più un mistero il fatto che alcuni giocatori come Paulo Dybala e Douglas Costa siano molto ricercati sul mercato. I 120 milioni di euro però sono davvero tanti, soprattutto per una realtà che dovrà giocoforza rinforzarsi anche in altri reparti. La voglia di mettere le mani su Joao Felix è però veramente tanta, ed è qui che entra in gioco Mendes.

Il procuratore - che, tra le altre cose, gestisce gli interessi di Cristiano Ronaldo - assumerebbe il ruolo di mediatore in una trattativa che si preannuncia molto complicata. La Juventus avrebbe pensato ad alcune strategie alternative per provare a far abbassare il prezzo del calciatore, ansioso di trasferirsi nel posto in cui gioca il suo idolo calcistico. Per esempio, non è un mistero che al Benfica piaccia molto Rogerio, terzino sinistro brasiliano oggi in prestito al Sassuolo. Il suo cartellino verrebbe inserito nella transazione e i portoghese, che probabilmente perderanno lo spagnolo Grimaldo, potranno così mettere le mani su un vecchio pallino della dirigenza.

Inoltre, i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa uno o più giovani della Primavera (si parla di Serrao, Bandeiras o Lucas Rosa), se non addirittura Matheus Pereira, ex nazionale brasiliano under 20 che quest'anno si è disimpegnato molto bene nella selezione under 23 juventina. Lo scopo, come riportato da Tuttosport, rimane quello di far crollare vertiginosamente il prezzo di Joao Felix fino ad assestarlo sui 60 milioni di euro circa, cifra più che ragionevole per uno dei classe 1999 più importanti dell'intero continente.

Infine, verrà probabilmente inserita anche una clausola sulla futura rivendita, in modo da tutelare ulteriormente gli interessi del Benfica. In questa stagione Joao Felix ha già messo insieme 22 presenze segnando 13 reti corredate da 8 assist. Memorabile è stata la prima delle due partite giocate contro l'Eintracht, nella quale ha segnato tre gol e servito a Ruben Dias l'assist della quarta marcatura. Il ragazzo ha fatto girare la testa a tutti gli addetti ai lavori, ma al momento la Juventus sembra essere la squadra maggiormente candidata a portarselo a casa. Il colpo di mercato è già stato studiato nei minimi dettagli. Adesso tocca a Mendes.