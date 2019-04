Il suo arrivo è stato inaspettato, credevamo che si trattasse della solita sparata dei giornali. Cristiano ha il suo personaggio e il suo modo di stare in campo, ma in realtà è un ragazzo semplice. Dentro lo spogliatoio scherza con tutti.

Per Dybala il presente conta più degli scenari futuri. Sembrerebbe che l'intenzione del giocatore sia quella di continuare a indossare la maglia della Juventus. Nonostante le difficoltà, in questa stagione si è adeguato alle esigenze di Allegri e della squadra, reinventando se stesso e il suo ruolo. È stato chiamato a farlo soprattutto dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo :

Quando me l'hanno proposta ci ho riflettuto un po', ma non si può rifiutare. Indossarla è un onore, devo dimostrare di meritarla giorno dopo giorno.

Ma al di là dei dubbi e delle critiche, c'è la professionalità dell'attaccante della Juventus. Il malessere di Dybala, infatti, nasce proprio dal tentativo incessante di soddisfare le aspettative di un ambiente esigente come quello di Torino. Uno sforzo che incide sul morale quando tra il dire e il fare si intromette l'incostanza. Ma l'argentino non demorde, vuole continuare a onorare la sua maglia numero 10 .

Nel caso di Dybala , però, la mancanza di equilibrio rischia di compromettere non solo l'umore del giocatore, ma anche il suo rapporto con la Juventus. Il futuro dell'attaccante è incerto. Se arrivasse una buona offerta il club bianconero potrebbe scegliere di dire addio alla sua Joya. È uno dei possibili scenari che fa capolino dalla prossima finestra di mercato e che già da tempo incombe sul giocatore. Ed è lecito pensare che non abbia aiutato Dybala a vivere al meglio quest'ultima tranche della stagione.

Per un giocatore è così: giorno sei il migliore, quello dopo sei inutile inutile. Non è sempre semplice trovare un equilibrio. Anche a campioni come Ronaldo e Messi capita di essere criticati.

