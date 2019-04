Il derby d'Italia è l'anticipo del sabato sera della 34esima giornata.

di Redazione Fox Sports - 24/04/2019 14:45 | aggiornato 24/04/2019 14:50

Inter-Juventus è il Derby d'Italia che vale la 34esima giornata di Serie A.

La gara vede i bianconeri già campioni d'Italia per l'ottava volta consecutiva, mentre la squadra di Spalletti è ancora invischiata nella lotta per la Champions League.

Inter-Juventus: statistiche e curiosità

Getty Images L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha segnato sei gol nelle sue prime cinque sfide di Serie A contro i bianconeri, mentre ha realizzato due sole reti nei successivi sette incontri

Contro l'Inter è arrivata la seconda, e finora ultima, doppietta in Serie A del centrocampista della Juventus Miralem Pjanic (nel novembre 2014, quando giocava alla Roma).

La Juventus è l'unica squadra di questa Serie A ad aver subito meno di 100 conclusioni nello specchio della porta (94).

Nessuna squadra ha subito meno gol su sviluppo di corner rispetto a Juventus e Inter in questo campionato (tre).

In 185 partite di Serie A con la Juventus, Massimiliano Allegri ha schierato 180 formazioni titolari diverse.

La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte di campionato, tante sconfitte esterne quante nelle precedenti 42 gare lontano da casa.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in nove delle ultime 13 partite casalinghe di campionato, parziale in cui ha subito solamente quattro reti.

L’ultima volta in cui l’Inter è stata sopra di un gol per poi essere sconfitta in Serie A è stata proprio contro la Juventus, nella gara di ritorno dello scorso campionato, giocata il 28 aprile 2018, 364 giorni prima di questo match.

L’Inter ha segnato due gol in entrambe le ultime due partite interne di Serie A contro la Juventus: non realizza più di una rete in tre gare di campionato consecutive a Milano contro i bianconeri dal 1954.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Inter in Serie A (82V, 43N, 46P), almeno 31 più di ogni altra avversaria.

Inter-Juventus: probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.

Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.

Inter-Juventus: dove vederla in TV, info orario

Inter-Juventus si gioca sabato 27 aprile alle 20.30. La gara sarà trasmessa in TV da DAZN, che ha l'esclusiva dell'anticipo del sabato sera. Per vedere Inter-Juventus in streaming occorre scaricare l'app di DAZN per smart TV, tablet o smartphone e accedere con i propri dati. Attivando il mese gratuito di DAZN, se non l'avete già fatto, è possibile vedere Inter-Juventus in streaming gratis. Al termine dei 30 giorni offerti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Inter-Juventus: quote e pronostico

Il pronostico dei bookmakers per Inter-Juventus è leggermente a favore dei nerazzurri, con l'1 quotato a 2.5 su Bwin, mentre il 2 della Juve raggiunge quota 3 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Inter-Juventus

Bet 365

1: 2.37

X: 3.4

2: 2.87

William Hill

1: 2.4

X: 3.3

2: 3

Bwin