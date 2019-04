Il primo tempo parte in equilibrio ma nel finale della prima frazione i biancocelesti hanno tre grandi occasioni con Immobile, Correa e Bastos. La ripresa è un monologo laziale e la squadra di Inzaghi passa in contropiede con Correa. Finisce 1-0 per i capitolini. La finale di Coppa Italia si giocherà il 15 maggio all'Olimpico di Roma, ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Milan-Lazio:

La prima semifinale di ritorno di Coppa Italia è stata Milan-Lazio . La gara di San Siro è ripartita dallo 0-0 maturato tra le due squadre nel match dell'andata giocato all'Olimpico, dove le formazioni hanno chiuso a reti bianche e senza particolari emozioni. Al contrario, i biancocelesti si presentano a San Siro dopo la sconfitta subita proprio contro i rossoneri in campionato, risultato che ha portato con sé non poche polemiche.

