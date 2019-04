Frosinone-Napoli: dove vederla in TV, probabili formazioni, pronostico

I ciociari ospitano il Napoli per la 34esima giornata.

di Redazione Fox Sports - 24/04/2019 16:04 | aggiornato 24/04/2019 16:09

Frosinone-Napoli è il match della 34esima giornata di Serie A che si gioca domenica 28 aprile alle ore 12.30.

Il Frosinone è penultimo in classifica con 23 punti conquistati in 33 giornate, mentre il Napoli vuole ipotecare il secondo posto, con 67 punti in 33 gare.

Statistiche e curiosità di Frosinone-Napoli

Getty Images Dries Mertens del Napoli ha segnato sette reti nelle sue ultime sei gare di Serie A giocate nell’anticipo domenicale, compresa la sua prima tripletta esterna nella competizione, nel dicembre 2016 contro il Cagliari al Sant’Elia.

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte a 22 reti in questa Serie A (12 gol, 10 assist), solo quattro in meno di quante ne ha realizzate il Frosinone nel torneo in corso (26).

Con cinque gol Daniel Ciofani ha portato sette punti al Frosinone in questa Serie A, più di ogni altro giocatore ciociaro. L’attaccante classe ‘85 ha preso parte attiva a tutte le ultime tre reti gialloblu in campionato (due reti e un assist).

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A (18), mentre solo SPAL e Genoa (quattro) ne hanno realizzati meno del Frosinone (cinque) in questo intervallo temporale.

Il Napoli è la squadra che trova la via del gol da più turni di fila in Serie A, nove (tra le formazioni attualmente nella competizione).

L’unica squadra che ha chiuso un intero campionato con meno di due successi interni nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A è stata la Reggiana, nel 1996/97 (zero): Frosinone e Chievo attualmente sono a uno.

Il Napoli ha subito almeno un gol in tutte le ultime otto gare di Serie A, dopo che aveva tenuto la porta inviolata in tutte le precedenti cinque.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei trasferte nel Lazio in Serie A, tanti successi quante nelle precedenti 20.

Il Frosinone ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe in Serie A (6N, 13P) e in 12 di queste non ha trovato la via del gol.

Il Napoli ha vinto tutti e tre i precedenti di Serie A contro il Frosinone, con un punteggio complessivo di 13-1.

Probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciofani.

Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciofani. Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

Dove vedere in TV e streaming Frosinone-Napoli

Frosinone-Napoli sarà trasmessa in TV da DAZN, che ha l'esclusiva del match di Serie A delle 12.30. Per vedere Frosinone-Napoli in streaming è necessario scaricare l'app di DAZN, disponibile per smart TV, tablet e smartphone, ed accedere con i propri dati. Se non l'avete già fatto, potete attivare il mese di prova di DAZN e vedere Frosinone-Napoli in streaming gratis. Il servizio, al termine del periodo di prova, si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Quote 1X2 e pronostico di Frosinone-Napoli

Il pronostico per Frosinone-Napoli è a favore degli azzurri, con la quota del 2 che raggiunge 1.38 su Unibet. Il Frosinone è invece quotato a 10 su William Hill. Ecco le quote di Frosinone-Napoli:

William Hill

1: 10

X: 4.8

2: 1.35

Unibet

1: 8.5

X: 4.6

2: 1.38

Bet365