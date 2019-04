FA Cup: mai più bevande alcoliche durante i festeggiamenti

La Federcalcio inglese spiega la sua curiosa decisione: "È per rispetto dei calciatori musulmani e per quelli che non hanno l'età legale per bere".

di Redazione Fox Sports - 24/04/2019 18:56 | aggiornato 24/04/2019 19:00

La Federcalcio inglese ha dato l'annuncio di una decisione per certi versi storica che cambierà le tradizioni del calcio britannico: da quest'anno infatti non ci saranno più bevande alcoliche durante i festeggiamenti per la FA Cup. La Federcalcio inglese vieterà l'uso dell'alcol nei festeggiamenti per la FA Cup Il trofeo di questa edizione sarà assegnato il 18 maggio nella partita fra Manchester City e Watford, con la squadra vincente che però dovrà lasciare a casa lo champagne per i suoi festeggiamenti dopo il fischio finale. La decisione è stata presa autonomamente dalla Federcalcio, che lo ha fatto per permettere ai calciatori musulmani (a cui è proibito di consumare alcol) e a quelli minorenni di unirsi alle celebrazioni per la vittoria della FA Cup. D'ora in poi quindi, solo bevande analcoliche. Vogliamo comprendere tutti i calciatori nei festeggiamenti, sia i musulmani che i minorenni.