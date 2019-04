L'ex Siviglia segna nella ripresa e trascina i suoi in finale, il polacco si vede pochissimo. Tra i rossoneri bene Reina.

di Leonardo Mazzeo - 24/04/2019 22:39 | aggiornato 24/04/2019 22:43

Kessié, Bakayoko, Acerbi, i cori, gli striscioni: tutte le polemiche restano fuori, Milan e Lazio scendono in campo a San Siro per cercare di conquistare la finale di Coppa Italia per una partita dai mille significati, sia per una squadra che per l'altra. E alla fine a sorridere sono i biancocelesti, che passano 0-1 a San Siro e superano il turno.

Dopo 16 minuti di gioco Inzaghi è costretto a rinunciare a Milinkovic, che esce per infortunio (al suo posto dentro Parolo). La partita è parecchio bloccata nel primo tempo, a parte un sinistro a giro di Calabria (fuori anche lui al 40' per un problema al ginocchio) poco o nulla da registrare fino al 45'. Poi nel finale si accende la Lazio: prima il tentativo di Bastos fuori di poco, poi il grande intervento di Reina sul destro ravvicinato di Correa.

Nella ripresa la gara si accende: la Lazio spinge in insistenza, Reina para il possibile ma poi viene bucato da Correa, che al 58' porta in vantaggio i biancocelesti dopo un gran contropiede. Il Milan prova a riprenderla ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Strakosha, e il match termina così: 0-1 a San Siro, la squadra di Inzaghi conquista la finale di Coppa Italia.

Coppa Italia, le pagelle di Milan-Lazio

Milan (3-4-3) : Reina 7; Musacchio 5.5, Caldara 5.5 (65' Cutrone 5.5), Romagnoli 5.5; Calabria 6.5 (40' Conti 5.5), Kessie 5, Bakayoko 5.5, Laxalt 6; Suso 5.5, Piatek 5, Castillejo 5.5 (57' Calhanoglu 5.5). All. Gattuso 5

Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5, Bastos 6.5, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5; Romulo 6.5, Milinkovic-Savic 6 (16' Parolo 6), Lucas Leiva 6.5, Luis Alberto 5.5 (85' Badelj s.v.), Lulic 5.5; Correa 7 (75' Caicedo 6.5), Immobile 6.5. All. S. Inzaghi 6.5

I migliori

Correa 7

Sicuramente il più vivo tra i suoi lì davanti, nella prima frazione viene fermato da Reina, nella ripresa riesce a battere il portiere rossonero con un tocco ravvicinato delizioso. Il re della serata è lui, che trascina i biancocelesti in finale.

Reina 7

Nel primo tempo compie un grandissimo intervento su Correa, a inizio ripresa si ripete in più occasioni e salva i rossoneri fino al gol di Correa. Prova di spessore per l'ex Napoli, che è sicuro anche nelle uscite e (come al solito) con i piedi.

I peggiori

Piatek 5

Qualche protesta, una mezza occasione di testa, poco più. Serata storta per Piatek, che si è visto pochissimo in campo. Il polacco è stato servito poco e male, è vero, ma ci ha messo anche del suo. E da uno come lui ormai ci si aspetta più del "compitino".

Kessié 5

Brutta prova anche per Kessié, che non è riuscito a far valere la sua forza fisica in mezzo al campo e ha fatto fatica anche a farsi vedere in proiezione offensiva. L'ivoriano è mancato al centrocampo del Milan, che non è riuscito a fare filtro alle avanzate biancocelesti.

Gli allenatori

Gattuso 5

Cambia il suo Milan ma i risultati in campo non sono entusiasmanti: sul calare del primo tempo i rossoneri vanno in difficoltà e nella ripresa subiscono parecchio. Alla fine il gol arriva, porta la firma di Correa e sancisce l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia.

S. Inzaghi 6.5

Serviva una risposta, la risposta è arrivata: la Lazio espugna San Siro con una partita attenta e intelligente, con il gol del vantaggio che arriva dopo dieci minuti di assedio all'area rossonera. Poi la gestione tranquilla del vantaggio, e la finale conquistata. Una bella serata dopo un periodo complicato.