Coppa Italia, Milan-Lazio: le parole di Gattuso

Probabilmente il Milan peggiore della stagione, che esce a testa bassa dalla semifinale di Coppa Italia, sconfitto dalla Lazio grazie a un gol di Correa nella ripresa. Gattuso si presenta ai microfoni di RaiSport al termine della gara, il tono è dimesso, ma il tecnico si è assunto le responsabilità come sempre:

Poi Gattuso spiega il cambio di modulo del Milan che ha sorpreso un po' tutti alla vigilia:

Tante volte si va a cambiare anche per fare qualcosa di diverso, per migliorare il gioco. Tanti cambiamenti vengono fatti anche per questo. Non sta funzionando qualcosa da un mese a questa parte. Non penso sia solo una questione fisica, ma anche di testa e tecnico-tattica. Stiamo facendo tutto al di sotto delle nostre possibilità. Non penso sia una questione di moduli o uomini, un'involuzione di squadra. Si fa fatica a tenere il campo, giochiamo con il freno a mano tirato. Sicuramente quello che abbiamo fatto non basta. In questo momento bisogna recuperare, analizzare bene, senza dare colpe a destra e a sinistra. Le responsabilità sono di tutti noi, me per primo. Ora è importante recuperare le energie e affrontare la partite con serietà e voglia.