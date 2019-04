I biancocelesti invece scendono in campo con l'ormai classico 3-5-1-1 e con tutti i titolari. Inzaghi mette dal primo minuto Luis Alberto e Milinkovic-Savic (entrambi squalificati in campionato) con Correa a sostegno di Immobile. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lazio:

C'è grande attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Milan e Lazio, con entrambe le squadre in difficoltà nella corsa alla Champions League in campionato che si giocano l'accesso alla finale in programma allo stadio Olimpico a metà maggio.

