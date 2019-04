Protagonista della disavventura Bendix Parra, attaccante dell'Independiente de Campo Grande: il suo errore è costato 4.300 euro ad ogni compagno di squadra.

di Luca Guerra - 24/04/2019 07:50 | aggiornato 24/04/2019 07:55

Un cucchiaio indigesto. Lo ha provato sulla propria pelle Bendix Parra, attaccante dell'Independiente de Campo Grande, formazione paraguayana. Il club con sede ad Asuncion è stato eliminato dalla Copa Sudamericana dopo il doppio pareggio per 0-0 contro La Equidad, per effetto della partita vinta ai calci di rigore e dopo i tempi supplementari dal club colombiano. Fatale è stato un errore dal dischetto commesso proprio da Parra.

Il calciatore dell'Independiente ha pagato un eccesso di sicurezza. Come riportato da Marca, infatti, Parra ha deciso di osare dal dischetto il "cucchiaio", celebre gesto tecnico inventato dal ceco Antonin Panenka e reso celebre con la maglia dell'Italia da Francesco Totti in Euro 2000. Peccato per l'attaccante che il portiere de La Equidad Diego Novoa abbia intuito le intenzioni dell'avversario, evitando il tuffo e parando di fatto con il petto la conclusione.

L'errore di Parra è risultato fatale, per i suoi compagni e in misura ancora maggiore per il diretto interessato. Se l'Independiente de Campo Grande ha dovuto dire addio alla competizione, infatti, l'attaccante dei paraguaiani si è visto recapitare sul tavolo una lettera a firma del suo presidente. Oggetto, la comunicazione dell'avvenuto licenziamento. Una decisione motivata da Eriberto Gamarra, presidente del club, nel corso di un'intervista ai microfoni Cardinal ABC:

Abbiamo deciso di rimuoverlo dalla squadra per il modo in cui ha calciato il rigore e che tutti hanno visto. Ora dobbiamo ricominciare da capo.

Copa Sudamericana, il licenziamento di Parra legato ai mancati incassi per il passaggio del turno

Può un rigore, per quanto calciato in maniera goffa e poco efficace, costare un posto di lavoro? Nel caso di Parra e dell'Independiente, la risposta è positiva. La motivazione della scelta del club sarebbe legata in particolare a ragioni economiche: il passaggio al turno successivo avrebbe fruttato nelle tasche di ogni calciatore 30 milioni di guaranì (circa 4.300 euro), oltre agli incassi al botteghino di cui il club dovrà fare a meno. Una cifra considerevole, per un panorama lontano dalle cifre stellari del calcio europeo.

Amareggiato il commento dello stesso Bendix Parra, che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto ma al tempo stesso consapevole del grosso danno economico arrecato al club: