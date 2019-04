Il tecnico potrebbe clamorosamente trasferirsi nella Capitale. E un suo ex compagno accende le fantasie giallorosse: "Il progetto sarebbe perfetto per uno come lui".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 24/04/2019 12:27 | aggiornato 24/04/2019 12:31

Antonio Conte sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati della prossima estate. Il tecnico leccese è deciso a rimettersi in discussione e, dopo la pausa di riflessione post Chelsea, il suo ritorno in Italia sembra ormai davvero scontato. La cronaca degli ultimi mesi ci racconta di Inter e Juventus molto forti su quello che viene considerato unanimemente come un profilo top per la panchina. Conte piace a tanti ma è non è così scontato riuscire a convincerlo ad accettare un progetto che non abbia tutte le carte in regola per essere considerato ambizioso.

L'Inter, si diceva. I nerazzurri sono stati il club più vicino all'ex manager del Blues: nelle scorse settimane i discorsi tra le parti sono andati oltre al classico sondaggio esplorativo, perché la volontà di Beppe Marotta - che, di rimbalzo, coincide con quella di Steven Zhang - rimane quella di portare a Milano quel profilo in grado di far fare una ulteriore salto di qualità dal punto di vista gestionale a una squadra che, come obiettivo principale, si è posta una crescita graduale per arrivare a insidiare la Juventus.

Già, proprio quei bianconeri che avrebbero approcciato Conte per capirne l'eventuale disponibilità a tornare in una città lasciata nel 2015 sbattendo fragorosamente la porta. L'episodio che portò al divorzio ancora oggi è ben fresco nella mente dei milioni di tifosi bianconeri, che allora non presero molto bene il fatto che il mister avesse abbandonato la barca proprio alla vigilia della partenza per il ritiro estivo. Ora però di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e le divergenze pare siano state definitivamente appianate.

Antonio Conte potrebbe clamorosamente trasferirsi alla Roma. A rivelarlo è un suo ex compagno di squadra, col quale il tecnico si è sentito pochi giorni fa

Conte alla Roma? Lo candida Di Livio: "Sta cercando un progetto simile"

In tutto ciò però merita una grande attenzione il ruolo della Roma. La società giallorossa è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, visto che Claudio Ranieri di sicuro non rimarrà ancora in panchina ma, eventualmente, potrebbe assumere un ruolo dirigenziale nel nuovo organigramma romanista. Mentre nella Capitale studiano le mosse riguardanti il nuovo direttore sportivo (nelle ultime ore è tornata decisamente in auge la candidatura di Gianluca Petrachi), il nome di Antonio Conte è tornato a farsi molto insistente.

Come se non bastasse l'hype generato da un profilo sicuramente top, a scaldare la piazza ci ha pensato Angelo Di Livio, suo compagno di mille battaglie ai tempi in cui i due giocavano fianco a fianco nel centrocampo della Juventus. Secondo l'ex esterno della Nazionale, la piazza giallorossa sarebbe l'ambiente ideale per il rilancio di un allenatore uscito con le ossa rotte dall'ultima esperienza al Chelsea:

Io e Antonio ci siamo sentiti di recente. Non posso rivelare cosa ci siamo detti, ma la Roma fa molto bene a provarci perché lui sta cercando un progetto simile, in cui partire dal basso e arrivare in alto.

Progetto è la parola più abusata riguardo alle trattative che coinvolgono direttamente l'ex allenatore bianconero. Più volte Conte ha dichiarato di accettare solo un'offerta realmente convincente dal punto di vista gestionale e tecnica, in un posto dove poter lavorare senza ingerenze esterne e, soprattutto, in cui le proprie indicazioni vengano assorbite e tradotte sul mercato.

Di Livio si è focalizzato anche su quest'ultimo punto, andando un po' controcorrente rispetto a chi ha sempre visto il suo ex compagno di squadra come un professionista talvolta troppo esigente:

Secondo me non è il caso di fare un mercato importante perché la squadra è già buona. Più in generale, so che Roma è una piazza che gli piace molto e che rappresenterebbe una sfida importante.

L'assist del Soldatino è stato servito, adesso starà a James Pallotta concretizzarlo in un gol. La dirigenza giallorossa ora dovrà capire quanti e quali margini di trattativa ci siano per accordarsi su un eventuale ingaggio, perché fino a poco tempo fa le richieste di Conte non erano inferiori ai 10 milioni di euro netti, una cifra che la Roma non può decisamente permettersi. Qualora però le parti dovessero venirsi incontro, ecco che il matrimonio diventerebbe magicamente possibile. E Conte, nella Capitale, potrebbe davvero trovare la dimensione ideale per rilanciarsi in grande stile.