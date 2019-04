Pogba ha deciso il suo futuro: lascerà il Manchester United

Secondo quanto riporta l'Equipe, il francese andrà via dalla Premier in estate: per lui sarà duello fra Real Madrid e PSG.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/04/2019 15:30 | aggiornato 24/04/2019 15:35

Share Condividi Twitta

Da mesi si parla del futuro di Paul Pogba e nonostante l'addio di José Mourinho dal Manchester United, con cui il francese aveva un pessimo rapporto, il giocatore avrebbe deciso definitivamente di andar via dall'Inghilterra durante la prossima sessione di calciomercato. Pogba ha deciso: lascerà il Manchester United a fine stagione Lo svela l'edizione odierna dell'Equipe, secondo la quale il centrocampista avrebbe già detto a entourage e alcuni compagni di voler andar via dai Red Devils. La netta eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona lo avrebbe definitivamente convinto a cercare un ulteriore salto anche perché comporterà una sensibile riduzione dell'ingaggio, circa del 25%. Fra le sue possibili destinazioni però non ci sarà né la Juventus (per via del costo del cartellino) né il Barcellona (che nel ruolo ha puntato su de Jong): le squadre che potrebbero contendersi il campione del Mondo nel calciomercato estivo sono infatti Real Madrid e PSG, entrambe alla ricerca di un grande colpo per ricostruire le rispettive rose. Si prospetta un duello a suon di milioni per Pogba che ha ormai fatto la sua scelta di lasciare il Manchester United dopo 3 anni.